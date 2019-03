Michael Verschueren : "Pour la Champions League, on peut acheter un joueur à 10 millions"

À Neerpede, la dynastie Vanden Stock s’éteint, mais celle des Verschueren a repris l’avant-scène. Devenu Directeur Général d’Anderlecht quelque 15 ans après le retrait de son paternel, Michael Verschueren évoque le stress, Yannick Bolasie, des contrats signés au salon, Rumenigge, les Boskamp Boys, Eden Hazard, le Fair-Play financier et Juan Lozano. Mais aussi la division des points par deux, Vincent Kompany, un Shérif, Yari Verschaeren, ses discussions avec les parents et Mogi Bayat. Et bien sûr son " Renard Argenté " de Papa.

Le daron était voûté et sanguin : ne tenant pas en place, Michel Verschueren Senior fulminait pour son Sporting. Le rejeton, plus élancé et surtout plus posé, a la voix douce, repoussant le conflit. À 48 ans, Michael Verschueren épouse le faciès de son père… mais le style est bien différent. " On m’appelle Michael ou ‘Maïkel’, prononcé à l’anglo-saxonne, mais mon père m’appelle lui… ‘Michel’, comme lui, je n’ai jamais su pourquoi " sourit le DG mauve, bien calé dans un canapé de Neerpede. " Je veux imiter mon père dans son énergie, c’est quelqu’un qui s’est toujours donné à 250%. Mais pour le reste, le football a changé : la communication est devenue primordiale, et communiquer de manière aussi directe et lapidaire que le faisait mon père n’est plus possible. Aujourd’hui, le travail d’équipe est devenu capital, je veux implémenter au Sporting une méthodologie de travail qui traverse les années futures. "

Biberonné au foot (" Mon premier club de cœur était le RWDM, où j’ai joué petit et où mon papa était manager général : j’avais Johan Boskamp comme entraîneur, on nous appelait les Boskamp Boys "), Michael Verschueren a, depuis son plus jeune âge, vu défiler dans la maison familiale les joueurs et coaches de tous poils. " Je me souviens de Stephen Keshi, de Per Frimann et d’Aad De Mos, le Hollandais avait une belle prestance et était très gentil. Mon père négociait les contrats au salon, j’ai gardé des autographes de l’époque. Mais mon joueur préféré était Juan Lozano... "

Une chance sur quatre

Pas de Lozano dans l’équipe actuelle… même si le patron mauve clame sa confiance pour les Play-Offs 1 qui s’ouvrent ce week-end. " Combien de chances pour nous d’être champions ? Disons une chance sur quatre. Les favoris sont Genk et Bruges, mais on va récupérer des blessés comme Trebel, Najar et peut-être Dimata, l’ambiance de travail est meilleure qu’il y a quelques semaines et je pense que si on débute bien, on peut jouer un rôle. Je ne m’attendais pas à une saison aussi difficile, car des joueurs n’ont jamais atteint leur niveau et d’autres transferts n’auraient pas dû être faits… mais je n’ai jamais douté de notre présence en Play-Offs 1. "

Une formule dont il se félicite… en grande partie. " Le format des Play-Offs marche très fort sur le plan commercial, et au niveau sportif, nous sommes remontés à la 8e-9e place de l’indice UEFA : le seul souci est la lourdeur du calendrier quand des clubs belges parviennent en quart de finale européen alors que les Play-Offs débutent. Il reste aussi le débat de la division des points par deux : j’estime personnellement qu’il faut y mettre fin, mais ce sera un discussion avec les autres clubs. "

Avec Fred la saison prochaine ?

Confiance est d’ailleurs donnée en Fred Rutten, l’entraîneur batave ayant succédé à Van Haezebrouck. " Hein a une personnalité très affirmée, il est très agréable, mais il fallait suivre son seul chemin. Et quand les résultats ne suivent plus, on sait comment ça va: l’entraîneur paye très vite la note. Fred a une approche plus collective, il a produit des résultats et du jeu, nous sommes satisfaits de son impact. S’il réalise de bons résultats dans ces Play-Offs, il sera encore là la saison prochaine. Il s’implique aussi dans le travail du club, nous préparons avec lui le prochain mercato : nous voulons bâtir une équipe solide, car en début de saison, les choses n’ont pas été faites comme il le fallait. Une réunion importante est programmée très prochainement pour tracer les contours du futur proche. "

Avec en sous-question les accents qui seront imprimés par le Président, dont on murmure qu’il aurait imposé tant de joueurs… ostendais en début de saison : Luc Devroe a, depuis, payé la note... " Avec Marc Coucke, on s’entend très bien : on ne discute jamais plus d’un quart d’heure pour être d’accord. Il n’impose rien : il donne son avis mais toutes les décisions sont prises collégialement. "