Michael Verschueren : "On a deux clubs en Ligue des Champions, je suis fier d'eux"

Jeudi, en marge du tirage au sort des poules de Ligue des Champions, Michael Verschueren, avait fait le déplacement jusque Monaco. Membre de l'Association européenne des clubs, le directeur sportif d'Anderlecht n'était pas uniquement présent sur le Rocher pour défendre les intérêts du Sporting mais de tous les clubs belges. Et malgré l'absence du club bruxellois de la scène européenne pour la première fois depuis 55 ans, Verschueren se disait fier : "C’est la première fois que Bruges passe le tour qualificatif en tant que non-champion. C’est bien, on a deux équipes en Champions League et moi je suis très fier de ces deux équipes. Mon rôle est de défendre les équipes belges et je suis très fier de ce que je vois. C’est vrai que personnellement je défends le Sporting d’Anderlecht, donc je suis un peu déçu du fait qu’on ne soit pas là. Cela n’arrivera pas souvent j’espère, donc c’est un peu un sentiment double mais surtout positif pour la Belgique."

Et alors qu'on annonce d'importants changements dans les compétitions européennes pour les années à venir, Michael Verschueren tient à tempérer quelque peu : "Depuis 15 ans ou 20 ans, les compétitions européennes connaissent une croissance de revenus. Il y a eu une alerte disant que la compétition devenait trop difficile, que les grands clubs gagnaient toujours les tours préliminaires, donc qu’il fallait faire quelque chose à ce niveau là. Donc il y a eu des propositions mais pour l’instant on n’est nulle part. Ils voulaient fermer la compétition (NDLR : créer une ligue fermée avec les mêmes grands clubs chaque année) mais nous n’étions pas d’accord, les Anglais n’étaient pas d’accord, personne n’était d’accord. Donc on continue à travailler pour trouver des solutions pour le fan de l’avenir."

Et qu'en est-il d'Anderlecht ? Malgré cette double casquette, on imagine que les préoccupations de Verschueren sont également focalisées sur la fin du mercato anderlechtois, à moins de trois jours de la date butoir ? "Oui, je n’ai pas dormi cette nuit et je ne dormirai pas non plus la nuit prochaine parce que le but est de faire le nécessaire pour le Sporting, c’est clair et net." avoue-t-il.