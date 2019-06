Meunier : "On a des joueurs volontaires, polyvalents et investis pour l'équipe"

Thomas Meunier a retrouvé une place de titulaire face à l’Ecosse. Une belle manière de conclure une saison pas toujours rose pour lui en club.



"On a été sérieux de bout en bout. Défensivement, ça a été impeccable. Tout comme le match précédent. Et offensivement, on s’est encore créé une multitude d’occasions. On fait un pressing haut, on coince l’adversaire dans sa partie de terrain et sa seule solution est de balancer des longs ballons. Et avec les tours qu’on a derrière, la récupération se fait assez facilement. On a été appliqués, impliqués, et comme le coach l’a dit dans son discours, exemplaires".



"Si on compare la Belgique à la France, l’Allemagne ou le Brésil, on n’a peut-être pas énormément de 'super talent' – des Mbappé, des Dembélé – mais on a des joueurs qui sont volontaires, polyvalents et qui sont investis pour l’équipe", analyse le back droit. "Et c’est là où toute la différence se fait. A chaque match, on joue en équipe. Et même si on aura toujours besoin de deux trois individualités, même eux se sacrifient pour le collectif. La force de la Belgique, c’est le groupe. Cet investissement s’est construit progressivement et les premiers résultats se sont vus lors de la Coupe du Monde. Le match contre le Brésil, par exemple où Romelu et Eden ont campé sur les côtés. Pourtant ce n’est pas ce qu’ils aiment faire mais ils l’ont fait pour l’équipe et parce que le coach le demandait. Chacun fait des concessions et c’est le plus important".



Première de son groupe, la Belgique peut raisonnablement envisager la qualification pour l’Euro 2020. "Il faut consolider et améliorer nos performances. Rien n’est jamais parfait. Je pense que la Belgique a encore de belles années devant elle. On est en train de fonder les bases pour les jeunes qui nous rejoindront. Il faut une philosophie de jeu et imprimer une mentalité sur le nom Belgique et s’en servir pour plus tard."



Pas toujours titulaire, pris en grippe par certains supporters, Meunier n’a pas vécu une saison facile au PSG. Mais dans sa tête tout est clair. "Je peux me répéter encore une fois : l’ambition est de rester à Paris. S’ils me veulent tant mieux, on sera main dans la main. Et s’ils ne me veulent pas, on essayera de trouver une solution. Que ce soit au niveau sportif ou extra-sportif, Paris, c’est Paris. Avec madame et les enfants, on apprécie et on se plait bien. Il y a cinq ans de cela, c’était juste inespéré pour moi, ne serait-ce que d’être en équipe nationale et de jouer dans un des plus grands clubs européens. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé".