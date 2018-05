Metz lève l'option d'achat auprès du Standard pour Dossevi

Ce mercredi soir, le FC Metz a levé l'option d'achat de Mathieu Dossevi qui appartenait encore au Standard de Liège. Prêté dans le club français depuis le mois d'août 2017, il a réalisé une saison pleine avec un but et surtout onze passes décisives en 30 matches de Ligue 1. Un nombre d'assists qui lui a permis de se retrouver sur le podium de l'exercice derrière Neymar et Payet.

Avec la levée de cette option d'achat, Dossevi est lié aux Grenats pour deux saisons.

Le joueur français était arrivé en septembre 2015 en prêt de l'Olympiakos au Standard avant d'être racheté par le club liégeois et prêté 2 ans après son arrivée à Sclessin au FC Metz.