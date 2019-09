Messi, Ronaldo et Van Dijk finalistes au Prix Fifa The Best - © Tous droits réservés

Attaquant de la saison 2018/19



1 Lionel Messi (Barcelone) – 285 points

2 Sadio Mané (Liverpool) – 109 points

3 Cristiano Ronaldo (Juventus) – 91 points#UCLdraw pic.twitter.com/Caqt6QF5xf — L'UEFA (@UEFAcom_fr) August 29, 2019