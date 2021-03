Messi roi d’Europe, Lewandowski et Jorginho ses dauphins, Cristiano Ronaldo sur le trône en Italie

S’ils ont désormais une sacrée concurrence en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent à briller dans leur championnat respectif si l’on en croit le dernier rapport du CIES (observatoire du football). Ce dernier vient de publier le classement des meilleurs joueurs de chaque club des cinq grands championnats en ce début d’année 2021. Que des joueurs extrêmement plaisants à voir jouer y figurent. Et c’est le sextuple ballon d’or argentin qui trône en tête de celui-ci…

Index Nom Club Championnat Minutes jouées 92,5 Lionel Messi FC Barcelone Liga 998 89,5 Robert Lewandowski Bayern Munich Bundesliga 1106 89,5 Jorginho Chelsea Premier League 799 89,4 Ruben Dias Manchester City Premier League 1335 89,3 Cristiano Ronaldo Juventus Turin Série A 1191 87,6 Nabil Fekir Real Betis Liga 892 87,6 Toni Kroos Real Madrid Liga 905 87,4 André Silva Eintracht Francfort Bundesliga 1047 87,0 Lorenzo Insigne Naples Série A 1096 86,4 Jadon Sancho Borussia Dortmund Bundesliga 878

Seuls les joueurs ayant disputé au moins deux tiers du temps de jeu de leur équipe depuis le 1er janvier, ce qui explique par exemple (en partie) l’absence d’un Kevin De Bruyne dans ce classement. Tous les joueurs, peu importe leur poste ont été intégrés dans les calculs, basés sur des critères tels que la percussion, la récupération, la finition, la rigueur, la mise en danger, la distribution. Le profil du joueur a ensuite permis de pondérer tout cela (polyvalent, spécialiste, complet…) Ils sont donc considérés comme les joueurs les plus déterminants dans leur club en 2021.

Lionel Messi est, sur base de ces critères, le meilleur joueur de ce début d’année. Il faut dire que l’Argentin est de nouveau en pleine forme avec notamment 19 buts toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone qui peut encore et toujours compter sur lui.

Derrière lui, les quatre joueurs suivants se tiennent de très près. Robert Lewandowski et Jorginho sont même à égalité en deuxième position. Ils trônent respectivement sur les classements de Bundesliga et Premier League. En quatrième place, Ruben Dias est celui qui a joué le plus dans ce Top 10. Ce qui rend ce résultat encore plus impressionnant. Et ce qui implique aussi le fait qu’il aurait devancé KDB comme représentant de Manchester City dans ce classement si le Belge avait été éligible, lui qui possède un index de 88 (contre 89,4 pour Dias).

Dias devance un autre Portugais, Cristiano Ronaldo, premier joueur de la Série A et lui aussi toujours au top comme son plus grand rival en tête du classement.

Après le top 5, Nabil Fékir, Toni Kroos, André Silva, Lorenzo Insigne et Jadon Sancho sont les dignes représentants de leur club. Du très beau monde !

On notera malgré tout quelques absents de renom : Pas de Haaland ni Mbappé par exemple dans le classement du Big 5, ni dans celui de leur championnat. Cela s’explique par le fait qu’un seul joueur par club est mis en évidence, celui possédant le meilleur "index". Soit Jadon Sancho pour Dortmund et Marquinhos pour le PSG.

Alors si l'on sait que les chiffres ne font pas tout, on a également conscience que de plus en plus de clubs utilisent les datas pour transférer des joueurs et composer leur équipe... Messi et CR7 n'ont donc pas encore trop de soucis à se faire de ce côté-là.