Messi reprend l'entraînement au Barça, Dembélé partiellement

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, de retour de blessure, a repris dimanche l'entraînement collectif, a annoncé le club catalan à deux jours d'un choc européen à Dortmund, tandis que le Français Ousmane Dembélé a partiellement recommencé à travailler avec l'équipe première.

"Messi s'entraîne avec le groupe et Ousmane Dembélé a effectué une partie de la séance avec le groupe", a écrit le Barça sur son compte Twitter, publiant une photo où on voit l'Argentin et le Français participer à un exercice aux côtés d'Antoine Griezmann.

Ce retour de Messi, blessé à un mollet début août, est une excellente nouvelle pour le club catalan, même si l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde avait jugé vendredi "difficile" que le quintuple Ballon d'Or puisse être opérationnel dès mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Dembélé, pour sa part, s'est blessé mi-août à une cuisse et son club tablait sur cinq semaines d'absence. Il pourrait donc faire son retour samedi prochain à Grenade en Championnat d'Espagne, ou bien le mardi suivant contre Villarreal.

En l'absence de Messi et de Dembélé, le Barça s'est régalé samedi soir au Camp Nou contre Valence, battu 5-2 avec un doublé de Luis Suarez ainsi qu'un but et une passe décisive du jeune prodige Ansu Fati, 16 ans.

Versé dans le groupe F de la Ligue des champions, le club catalan aura fort à faire face à Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague.