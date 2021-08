Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic : le PSG pousse la folie des grandeurs à son paroxysme

L’arrivée annoncée de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain témoigne une nouvelle fois de l’appétit gargantuesque et sans aucune limite du club de la capitale française. Chaque année ou presque depuis dix ans, les propriétaires qataris affolent le marché des transferts à coups de sommes colossales et poussent le foot-business à son paroxysme.

Depuis 2011 et le rachat du PSG par Qatar Sports Investment, fonds d’investissement appartenant à l’État qatari, le club parisien continue sa folie des grandeurs avec un objectif en tête : s’installer durablement parmi les grands d’Europe et surtout remporter la Ligue des champions. Un Graal que la formation parisienne touche du bout des doigts, mais qu’elle ne parvient décidément pas à atteindre (le PSG s’est incliné en finale il y a deux saisons face au Bayern Munich). Et les Parisiens le savent : ce sacre les ferait entrer dans le cercle des "grands" du vieux continent.



Chaque année depuis dix ans, la Coupe aux grandes oreilles occupe une place centrale dans le coin de la tête des parisiens (et des Qataris). Résultat : Paris achète à tout-va. Une décennie durant laquelle le club a dépensé sans compter. Les dix plus gros transferts parisiens représentent à eux seuls près de … 750 millions d’euros !