"Messi et Ronaldo ne sont pas forcément les pions centraux de leur équipe…"

On pourrait donc prédire des performances, et donc des résultats, rien que sur l’analyse de données. Des millions de données croisées et reformulées en équations mathématiques un peu absconses. Parmi elles, la fameuse théorie des réseaux. "On parle toujours de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo car ce sont ceux qu’on voit le plus. Mais ce ne sont pas forcément eux, les joueurs les plus importants de l’équipe. La théorie des réseaux permettra d’identifier ceux-ci : on mesure l’efficacité et le comportement de l’équipe si on change tel ou tel joueur sur l’échelle du temps et selon les matches, sur base des statistiques. On mesure le degré de centralité ou de marginalité d’un joueur par rapport à un autre."

Et si Jamie Vardy , outre son fameux sens du but, avait surtout la bosse des maths ? En 2015-16, lors de saison magique de Leicester, le coach Claudio Ranieri avait intégré à son staff un… mathématicien. "Beaucoup de clubs sportifs dans le monde anglo-saxon utilisent depuis longtemps des statisticiens" explique Vincenzo Verardi , chercheur en économétrie à l’ULB. "Leicester utilisait des modèles de ce genre lors de cette année de titre, où personne ne les attendait. Ce sont des modèles qui ont prouvé leur efficacité en économie, en finance et en marketing, pourquoi ne marcheraient-ils pas aussi en sport ?"

"Les statistiques montrées en télévision sont souvent naïves et inutiles. En rugby, on évoque souvent la possession de balle, mais c’est un mauvais indicateur. Avoir 80 % de possession, cela dit juste qu’on n’arrive pas à avancer. On lit ce chiffre à l’envers, on a l’impression que c’est une bonne stat. Mais la Nouvelle-Zélande a toujours eu une possession de balle très faible, mais quand elle a la balle, elle marque. Le reste du temps, les All Blacks sont en défense et ce sont les autres qui se fatiguent à la faire tourner."

Egil Olsen était un grand adepte de la théorie des réseaux. Dans les années 90, l’entraîneur norvégien a qualifié son pays pour deux Coupes du Monde et l’a hissé à la 2ème place du ranking FIFA. Olsen était féru d’informatique et de stats, il composait son équipe avec les joueurs ayant les meilleures interactions : les passes, les tacles, les interceptions, etc. Le point crucial, c’est bien sûr de cibler les bonnes statistiques.

Mauvais coups

Vincenzo Verardi a travaillé pour 2 clubs de rugby français et avec un golfeur du Top 10 mondial. En modélisant les défauts de ce dernier, il a changé son jeu. "On a modélisé les tirs de ce golfeur, en intégrant comme paramètres la longueur et la dispersion des balles. On a croisé ces données avec les types de clubs qu’ils utilisent. On a donc identifié les clubs les plus efficaces, et surtout leur combinaison en fonction du parcours de chaque tournoi. Avec une formule mathématique, on a pu définir l’ordre des clubs à utiliser pour minimiser les risques de mauvais coups et obtenir la combinaison de points la plus élevée."

Encore a-t-il fallu persuader le golfeur du bien-fondé de cette tactique… "Il appliquait nos conseils à l’entraînement, et cela marchait bien. En tournoi, il n’a jamais voulu car on lui conseillait, sur base de nos calculs de probabilités, de commencer son trou par un coup à moyenne distance, avec un club en bois ou en fer. Mais il nous a répondu qu’aucun joueur n’accepterait cela : pour des raisons d’image et d’habitude, il fallait toujours commencer par un long coup, avec un driver."