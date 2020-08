Messi à la une de la presse européenne : une "Guerre totale", "il veut rejoindre Guardiola à Manchester City"

Ce n'est donc pas une affabulation. Lionel Messi a donc bien demandé au FC Barcelone de le libérer gratuitement de son contrat , à la faveur d'une clause qui existe entre les deux parties. Cette demande, formulée par courrier recommandé et dont une copie se trouve ci-dessous, est à la une de toute la presse sportive européenne. Petit tour d'un Vieux Continent qui oscille entre craintes et espoir.

En Catalogne, où Messi a passé le plus clair de sa vie depuis son recrutement par le Barça alors qu'il n'avait que 13 ans, c'est la panique. "C'est une guerre totale" titre Sport, quotidien considéré comme proche du Barça. Le journal évoque cette clause activée par Leo Messi qui lui permettrait de quitter le club sans contrepartie financière. Problème, selon le journal, cette clause n'est valide que jusqu'au 10 juin 2020. L'Argentin veut donc contourner cette date butoir en arguant que le Covid-19 a faussé le calendrier du foot européen, et il demande ainsi aux autorités du Barça de le laisser partir.

Les quotidiens "madridistes" ne rigolent pas non plus de ce "burofax"

Messi à la une de la presse européenne : une "Guerre totale", "Il veut y aller", "La bombe !" - © Tous droits réservés

Le quotidien Marca, dont la proximité avec le Real Madrid n'est plus à démontrer, en fait également son titre, à la première personne: "je veux partir du Barça". "Le joueur a envoyé un burofax pour témoigner de ses envies de départ." Ce burofax, plusieurs quotidiens européens ont pu se le procurer. Il s'agit en fait d'un courrier recommandé, qui valide aux yeux de la loi l'expéditeur du message et exige accusé de réception, en l'occurrence de la part du service juridique du Barça. En voici le contenu : "par la présente, moi Lionel Andrés Messi Cuccittini, sollicite la résiliation de mon contrat de travail qui me lie à votre club, en vertu de la clause 24 qui la prévoit. J'apprécie toutes les opportunités de croissance personnelle et de préparation professionnelle qui m'ont été offertes pendant cette période de travail travail. Des apprentissages qui m'ont permis de consolider mon profil technique et humain; mais pour des raisons personnelles (...) cette décision difficile, j'espère, sera prise de la meilleure façon par la direction de ce club."