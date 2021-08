Mercato : Michy Batshuayi débarque à Besiktas : le cinquième prêt sera-t-il le bon ?

Michy Batshuayi est en route pour Istanbul pour finaliser son arrivée à Besiktas. Batsman a tweeté une photo qui ne fait pas de doute, puisqu'elle était accompagnée en légende d'un emoji "aigle", symbole des Aigles Noirs de Besiktas. Sauf retournement de situation en dernière minute, il devrait s'agir d'un prêt , et il reste à déterminer si celui-ci sera assorti ou non d'une option voire d'une obligation d'achat. Arrivé à Chelsea en 2016, le Bruxellois n'a jamais réussi à se faire une place dans le onze des Blues. En tout, il a disputé 77 rencontres pour le compte des Blues, avec un total de 25 buts inscrits (dont 8 en Premier League). Surnuméraire cette saison à Londres, d'autant plus vu l'arrivée de Romelu Lukaku , l'ancien Standardman a dû se trouver un nouveau point de chute. Ce sera l'ambitieux club de Besiktas à Istanbul en Turquie. Là-bas, il retrouvera d'anciennes connaissances du championnat belge comme Cyle Larin ou Fabrice N'Sakala . L'équipe ambitionne de reconduire son titre de champion de Turquie. Un projet a priori à la mesure du talent de Michy Batshuayi, qui peine à se fixer depuis son départ de l'Olympique de Marseille en 2016.

Lorsqu'il arrive à Londres en 2016, Michy Batshuayi sort de deux bonnes saisons avec l'Olympique de Marseille. A l'époque, acheter belge est bankable et le profil du jeune homme de 22 ans est apprécié sur le marché des transferts. Son arrivée pour 40 millions d'euros lui colle une large étiquette sur le dos. Mais le Bruxellois va peiner à s'imposer du côté de Cobham. Il est d'abord prêté à Dortmund, où ses statistiques flatteuses (14 matchs, 9 buts) laissent penser à un avenir radieux dans la Ruhr. Mais la saison 2018-2019 le voit déménager à Valence, où il n'est pas la priorité absolue du coach Marcelino (23 matchs, 3 buts). Après une demi-saison, le voilà rapatrié à Londres pour un nouveau prêt plutôt concluant à Crystal Palace (11 matchs, 5 buts). Chelsea retente alors l'aventure en 2019-2020 en l'incluant dans la concurrence avec Tammy Abraham et Olivier Giroud. La fin de saison le fait pratiquement disparaître des radars puisque Frank Lampard ne le convoque plus qu'à de rares occasions une fois la première vague de Covid-19 passée. La saison dernière, il se relance dans un deuxième prêt à Crystal Palace pour une nouvelle saison manquée : dépassé par Christian Benteke et Wilfried Zaha dans la hiérarchie des attaquants, il n'inscrit que deux buts. Régulièrement fantasmé par des formations belges pour un retour au pays, Michy Batshuayi va donc tenter l'aventure dans un sixième championnat. A lui de prouver que ce cinquième prêt sera le bon, pour laisser voir au monde du football en club les statistiques affolantes qu'il facture en équipe nationale (35 matchs, 22 buts).