Lionel Messi pouvait-il faire plus pour rester au Barça ? La question s’est posée après l’officialisation de son départ. Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport nous explique pourquoi l’Argentin ne pouvait rien faire face à la situation.

Tout est d’abord une affaire de plafond salarial imposé par la Liga comme Pierre Rondeau nous l’explique. "Selon les dires de Joan Laporta, l’intégration du nouveau contrat de Messi signifiait un ratio salaires/budget total de 115% alors que le retrait du contrat de Messi revenait à un ratio de 95%. Donc, quoi qu’il arrive, le Barça n’était pas dans les clous du règlement de la Liga espagnol et de son salary cap qui ne peut pas dépasser les 75%. Ce salary-cap est a priori. Avant chaque début de saison, vous présentez votre masse salariale sur un budget prévisionnel de la saison en cours. Les années passées, ça n’a pas posé problème car ils permettaient, sans la crise économique, un équilibre financier et un nom dépassement du ratio masse salariale/revenus."

La situation de cette année est donc bien différente pour les dirigeants catalans qui sont au fond d’un marasme financier important." Le Barça générait une dette pour financer ses ambitions qu’ils pouvaient rembourser sur plusieurs saisons mais ils doivent désormais rembourser ce qu’ils ont emprunté, cela pèse sur les finances. Avec le Covid en plus, vous avez un cocktail mortifère et explosif pour le Barça. Le fait ici est que la dette de court terme de 300M€ est à rembourser cette année et a provoqué une augmentation de ses dépenses. Rajoutez à cela les pertes liées au Covid et cela explique que c’était impossible cette année pour le Barça de passer l’aval de l’instance de contrôle espagnole. "

La situation actuelle est donc principalement la conséquence des erreurs du passé. "Messi ou pas Messi, le principal problème est les finances du club qui, depuis cinq ans, sont gérées de façon assez laxiste car ils ont laissé couler une dette en explosant la masse salariale. Ils ont très mal géré leur argent sans réussir à bonifier la vente de Neymar à 222M€. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, ce n’est pas de la faute de Messi s’il s’en va mais c’est aussi de la faute de la gestion cataclysmique du Barça depuis cinq ans qui a laissé couler une dette colossale, instable et qui n’a pas su dégager plus de rentrées financières pour se permettre de répondre à ses ambitions financières."

On le sait, en étant libre, l’Argentin était considéré comme un nouveau joueur, mais une prolongation plus tôt n’était pas vraiment envisageable. "Messi voulait partir l’année passée et avait laissé traîner la prolongation. Il s’est peut-être rendu compte après que c’était son club et sa maison. Il faut rajouter à cela les contraintes économiques conjoncturelles liées au Covid à court terme mais aussi structurelles liés à la gestion cataclysmique du Barça qui n’a pas réussi à pérenniser ses finances et profiter de l’afflux monétaire lié à la vente de Neymar. Si cela n’a pas pu se faire plus tôt, c’est donc lié à ces raisons sportives, humaines et économiques."

Messi parti, la question se pose tout de même pour les joueurs qui ont bien signé au club comme Sergio Agüero ou Memphis Depay. Elle ne semble pas résolue à l’heure actuelle. "Ces arrivées n’ont pas encore été homologuées même s’ils ont déjà joué en amicaux. Ils n’ont pas encore officiellement le droit de jouer en Liga, le Barça doit absolument trouver des solutions à court terme pour garantir sa solvabilité, sa survie financière et sa stabilité sportive." Le club blaugrana verse en effet des salaires importants à plusieurs joueurs considérés comme indésirables dont il essaie de se débarrasser tels que Miralem Pjanic ou Samuel Umtiti.

Une chose est sûre, l’été du mercato est loin d’être terminé et promet encore de nombreux remous.