Mercato : le Standard prêt à finaliser l’arrivée de Klauss, un attaquant Brésilien ?

Le Standard de Liège vient de gagner son premier match depuis le début novembre. Mais avec le seul Muleka comme attaquant de pointe et le rejet dans le noyau B de Obbi Oulare et Felipe Avenatti , le mercato des Rouches place la priorité sur un nouvel attaquant. D’après La Dernière Heure Les Sports il pourrait s’agir de Joao Klauss , l’attaquant brésilien de Hoffenheim qui arriverait sous forme de prêt.

Un moment convoité par Malines, Joao Klauss de Mello, 23 ans, aurait opté pour une autre offre, celle du Président Venanzi. Le profil du grand Brésilien (qui possède la double nationalité italienne) aurait séduit en bord de Meuse.

Formé à Porto Alegre et la Juventude, l’attaquant est ensuite passé par Gremio. C’est là qu’il convainc, en 2017 le club allemand de Hoffenheim de l’attirer en Europe. En mars 2018, il est prêté en Finlande au HJK Helsinki. Il y inscrit 21 buts en 33 rencontres. En janvier 2019, changement de cap et direction le LASK (le champion d’Autriche ex-adversaire en Europa League de l’Antwerp). L’attaquant y reste jusqu’en juillet 2020 pour un bilan comptable au sein du club de Linz de 24 buts en 61 matchs. Dont 3 buts en Europa League (PSV et Sporting Portugal) et 2 en qualif de ligue des champions dont un but inutile au Jan Breydel Stadion contre le Club de Bruges en août 2019.

Depuis juillet, Klauss est rentré de prêt à Hoffenheim avec un temps de jeu limité à 4 petites apparitions (comme remplaçant) en Bundesliga et 4 titularisations en Europa League, dont une contre La Gantoise en décembre dernier. Mais pas un seul but d’inscrit (si ce n’est en ligue régionale avec l’équipe B). Barré à Hoffenheim notamment par l’ancien Standardman, l’Algérien Belfodil, Joao Klauss pourrait faire parler sa taille et sa puissance du côté de Sclessin.