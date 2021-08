Mercato : le Club Bruges s'agite enfin et continue à investir dans des pépites

Le mercato brugeois s'agite enfin. Jusqu'ici, la FC Bruges n'avait enregistré que deux arrivées : celle de Stanley Nsoki , le défenseur français supposé faire oublier le départ d' Odilon Kossounou pour l'Allemagne; et Tibo Persyn , le Diablotin rapatrié via un prêt de l'Inter Milan. Mais Vincent Mannaert a travaillé, et les fruits de ses réflexions pour l'effectifs brugeois 2021-2022 commencent à se faire connaître. Trois joueurs sont en approche : Owen Otasowie (20 ans), Ruben Providence (20 ans) et Mohamed Daramy (19 ans). Trois jeunes joueurs qui sont autant des paris sur l'avenir que des assurances d'augmenter la concurrence chez le champion de Belgique. Car la Ligue des champions débute dans moins d'un mois.

Les inquiétudes de l'été semblent quasiment être passées pour le FC Bruges. Noa Lang devrait bel et bien disputer sa deuxième saison en Venise du Nord alors que Clinton Mata, ardemment souhaité par le FC Séville, n'a toujours pas plié bagage. Seul Kossounou, parti pour une panne alléchante (30 millions d'euros bonus compris) a quitté le club. Un club qui continue de croire en l'avenir. Avec l'arrivée d'Owen Otasowie, Bruges comptera une arme supplémentaire au milieu de terrain. Le profil imposant du médian en fera une alternative idéale aux Balanta, Rits ou Vormer, pour un prix qui avoisinerait les 4M€, peut-on lire dans la presse néerlandophone.

Dans la foulée, les Brugeois comptent bien sur Ruben Providence pour apporter de la concurrence sur les ailes. Le Français, formé au PSG et actuellement à l'AS Rome, pourrait débarquer au Club sous forme de prêt avec option d'achat. A 20 ans, il n'a encore jamais joué le moindre match professionnel (9 apparitions sur le banc de l'AS Rome).

Le troisième dossier brûlant est celui du Danois Mohamed Daramy. Ce deal-là est le plus épineux de tous, car le plus cher. Daramy est considéré comme une pépite du football scandinave depuis quelques années maintenant et sa facilité à jouer à tous les postes en attaque en font un joueur convoité. Le FC Copenhague a confirmé avoir reçu une offre du FC Bruges mais exigerait plus de 12 millions d'euros pour laisser partir son joyau. Son arrivée permettrait d'augmenter encore un peu la concurrence au poste d'attaquant. Charles De Ketelaere a débuté la saison en tant que numéro 9, et Bas Dost, malgré sa position de remplaçant de luxe, ne devrait pas quitter le club.