Mercato : le capitaine de Charleroi Dorian Dessoleil en route vers l'Antwerp ?

L'Antwerp est à la recherche d'une solution immédiate pour sa défense. Brian Priske, en concertation avec le manager général Sven Jaecques, souhaiterait attirer Dorian Dessoleil. C'est une information du Nieuwsblad. Le capitaine de Charleroi présente plusieurs atouts majeurs pour renforcer le Geat Old : il a l'expérience de la D1A avec plus de 200 rencontres au compteur, et surtout, il est gaucher. L'Antwerp est à la recherche d'un profil de gaucher, qui manque pour le moment, puisque c'est Ritchie De Laet qui évolue au poste de défenseur central gauche pour l'heure. Les discussions ont lieu entre le joueur, qui ne serait pas opposé à l'idée d'un transfert, et le club. L'autre piste pour un défenseur serait Zanka Jorgensen, un Danois de 31 ans, toujours selon le Nieuwsblad.

Ce transfert, s'il venait à se réaliser, serait une perte en expérience pour le Sporting de Charleroi. Cette saison, Stelios Andreou (19 ans) et Stefan Knezevic (24 ans) ont découvert la D1A. Ils ont même été rejoints par le produit du club Martin Wasinski (17 ans) lors de la dernière rencontre à Zulte-Waregem. Les Carolos se sont cependant renforcés récemment en acquérant en prêt Valentin Ozornwafor (22 ans), arrivé de en prêt de Galatasaray.

Dessoleil devait quoiqu'il arrive manquer la rencontre de samedi 16h15 contre le Beerschot.