Mercato : l’AC Milan serait intéressé par Lang et Verschaeren, l’Inter et La Juventus sur Timothy Castagne, Divock Origi vers le Barça ?

On sort à peine du mercato estival que cela s’agite déjà en coulisses pour la prochaine fenêtre de transferts au mois de janvier. Des Belges et des joueurs de Pro League sont parfois à la base de cette agitation, comme ces derniers jours.

Noa Lang, après avoir été cité avec insistance du côté d’Arsenal, serait désormais sur les tablettes de l’AC Milan tout comme Yari Verschaeren. Le Néerlandais est sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2025, alors que celui du Belge s’arrêtera une année avant à Anderlecht. Ce dernier serait plus accessible pour les Rossoneri avec une valeur marchande estimée autour de 11 millions d’euros (transfermarkt), contre 25 pour Lang. Noa dont la polyvalence dans le secteur offensif séduit plus d’un club et pourrait donc voir les offres affluer pendant les prochains mercatos ! Avec sans doute à un moment, une offre qui ne se refuse pas qui viendra changer la trajectoire de sa carrière. Pour Verschaeren, Anderlecht pourrait avoir besoin de le vendre lors des prochaines fenêtres de mercato, pour faire rentrer des liquidités.

Timothy Castagne lui, continue d’attirer les convoitises. Plutôt discret mais toujours efficace et utile à une équipe, la Juve loucherait sur l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame, passé à Leicester depuis lors, selon les informations de nos confrères de la DH. Il faut dire qu’il a laissé sa carte de visite en Série A. Un transfert qui ne semble pas complètement improbable quand on sait que la Vieille Dame cherche désespérément un arrière-droit. Affaire à suivre de près, donc !

Et puis il y a aussi ces contacts potentiels entre le FC Barcelone et Divock Origi. Les agents du joueur auraient contacté le club, qui pourrait être une belle opportunité pour le club, avec ses gros problèmes financiers. Les Blaugranas devront sans doute vendre rapidement des joueurs qui pourraient leur rapporter des liquidités et surtout leur éviter de payer de très gros salaires. Origi pourrait d’être lors avoir le profil… et il s’agirait d’une belle façon de rebondir pour l’attaquant belge, fidèle lieutenant de Klopp à Liverpool. Le coach allemand qui s’était d’ailleurs étonné de ne pas avoir reçu d’offre pour le joueur lors du dernier mercato. Cela pourrait donc être bien différent en janvier prochain.