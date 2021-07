Mercato : Jérémy Doku, des prestations qui ne sont pas passées inaperçues, notamment du côté de Liverpool

Titulaire lors de la défaite en quart de finale de l’euro face à l’Italie, Jérémy Doku a impressionné et marqué les esprits de tous. Même des recruteurs.

Il ne fait décidément pas les choses comme tout le monde. Joueur et talent précoce, Jérémy Doku a encore montré pourquoi il a été pris dans le groupe de Roberto Martinez pour l’Euro.

Alors qu’il n’avait jusque-là joué que 76 minutes en quatre rencontres, l’ailier a profité de la blessure d’Eden Hazard pour jouer un match plein face à l’Italie. Et quel match. Malgré la défaite, le joueur de Rennes a prouvé à tout le monde qu’il était l’un des joueurs du futur de cette équipe nationale. Mais pas que. Car malgré l’élimination, sa performance n’est pas passée inaperçue dans la presse étrangère et auprès des recruteurs des plus grands clubs.

Le Daily Express explique ainsi que Liverpool, déjà intéressé avant son départ pour Rennes en 2020 pour 26 millions, est toujours sur ses traces. Bild, quotidien allemand, a expliqué de son côté que le Bayern Munich l’a déjà supervisé, tandis qu’en Espagne, on évoque un intérêt de la part du Real Madrid. Excusez du peu.