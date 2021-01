Mercato : Jacob Bruun Larsen rejoint Anderlecht

C’était dans l’air depuis quelques heures, c’est à présent officiel. Le Sporting d’Anderlecht a confirmé, ce samedi, le prêt de l’international Danois, Jacob Bruun Larsen (22 ans), en provenance de Hoffenheim. Les Bruxellois ont trouvé un accord avec le club allemand pour une location jusqu’au terme de la saison.

L’ailier danois était arrivé en équipe première à Dortmund à l’âge de 16 ans. Il avait été rapidement prêté à Stuttgart avant d’évoluer pour le Borrussia de 2018 à 2020. Il a joué 41 matchs pour Dortmund et a marqué 3 buts. Il y a un an il a été transféré à titre définitif à Hoffenheim. Il n’a joué qu’une quinzaine de matches depuis son arrivée et il espère retrouver du temps de jeu chez les Mauves.

Une arrivée saluée par Peter Verbeke, le directeur sportif anderlechtois : "Jacob a de la vitesse, de la puissance, il est très fort en homme contre homme et il est bon des deux pieds. Ce sont toutes des qualités qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs."