Mercato foot : Antoine Griezmann poussé vers la sortie au FC Barcelone ?

Koeman n’enfonce pas Griezmann… Mais attend du renfort en attaque

Le torchon prêt à s'enflammer entre Griezmann et Koeman ? - © LLUIS GENE - AFP

Le double discours du coach du Barça lors de la conférence de presse n’a pas de quoi rassurer Griezmann. Si Koeman a dit que son passage sur le banc "ne veut rien dire pour Antoine".

Le Néerlandais a quand même claironné qu’il fallait du renfort aux avant-postes : "On le répète depuis le début de la saison. Il nous faut un avant-centre qui nous fait progresser en termes de compétitivité et d’efficacité". Un message qui a dû être apprécié par Antoine Griezmann qui n’a plus marqué depuis un mois et cela malgré sept apparitions consécutives à la pointe de l’attaque catalane.