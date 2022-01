Mercato - Faiz Selemani sur un potentiel transfert au Standard : "Bien sûr que ce serait une belle opportunité"

Actuellement engagé avec les Comores à la Coupe d'Afrique des Nations, Faiz Selemani fait partie des attractions du mercato hivernal. Le joueur de Courtrai est courtisé par plusieurs cylindrées du championnat, dont le Standard. Interrogé au sujet de la CAN plus tôt dans la semaine, Selemani a également répondu à ces rumeurs qui l'envoient du côté de Liège. Il pourrait y retrouver Luka Elsner, un coach à qui il doit beaucoup et qu'il a côtoyé à l'Union Saint-Gilloise en D1B ainsi qu'à Courtrai. Le rapprochement entre Selemani et Standard coulait dès lors presque de source. "Mon agent s’occupe de tout cela car je suis concentré à 100% sur notre objectif avec l’équipe nationale. Bien sûr que le Standard constituerait une opportunité dans ma carrière même si leurs résultats ne sont pas à la hauteur pour le moment."

Le joueur pourrait déjà être de retour de la CAN le 19 janvier prochain, si les Comores venaient à être éliminées au terme de la phase de groupes. Largement de quoi lui laisser le temps de boucler un transfert avant la fin de la fenêtre hivernale. Genk s'est également positionné sur le dossier.