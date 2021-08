Mercato : Elias Cobbaut va rejoindre Gigi Buffon à Parme

Elias Cobbaut faisait partie des joueurs indésirables à Anderlecht. Le défenseur de 23 ans n'avait pas disputé la moindre minute cette saison et avait reçu une invitation à trouver une solution pour celle à venir. A croire les informations du Soir et de la DH, cette solution viendrait donc d'Italie. Le Belge serait en passe de signer en prêt avec option d'achat pour Parme Calcio. Le club est descendu en Serie B au terme de la saison dernière et souhaite remonter au plus vite. Institution en Italie, Parme peut compter cette année sur l'arrivée de Gianluigi Buffon. Le vétéran de 43 ans est retourné à son amour de jeunesse et compte boucler la boucle de son immense carrière dans son club formateur. Maxime Busi (ex-Charleroi) et Daan Dierckx (ex-espoir de Genk) sont les autres Belges de cette équipe.