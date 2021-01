Mercato : Diatta à Monaco pour 16 millions, Bruges donne une leçon de gestion

Depuis l’arrivée de Bas Dost en début de mercato hivernal, la question était sur les lèvres de tous les observateurs du champion de Belgique en titre : le FC Bruges n’a-t-il pas "trop" de titulaires en puissance dans le secteur offensif quand tout le monde est fit ? Avec Vanaken, Lang, Dost, De Ketelaere et Diatta (et en omettant volontairement Okereke, Dennis et Badji qui n’entrent que dans un second plan), les Brugeois possédaient cinq profils offensifs de premier choix. Or dans les systèmes de Philippe Clément, qu’il s’agisse du 4-3-3 ou du 3-5-2, il n’y avait pas la place pour que tous les profils s’expriment à leur poste préférentiel. Tant que Hans Vanaken était suspendu, la question était résolue d’elle-même : Charles De Ketelaere prenait sa place, laissant les ailes à Lang et Diatta et la pointe à Dost. Mais le retour du double Soulier d’or pour le choc de dimanche face à Genk posait la question : qui mettre sur le banc ? Lui-même ? Impensable, pas après tout ce qu’il a fait pour le club. Lang ? En pleine bourre, décisif toutes les 97 minutes en Pro League. De Ketaelere ? Difficile de se passer du nouveau chouchou, pourvoyeur attitré des assists vers… Bas Dost, déjà incontournable avec trois buts en trois rencontres. Restait donc Krépin Diatta, meilleur buteur du club en Pro League, à qui on aurait difficilement fait avaler de le laisser sur le flanc vu la feuille de statistiques qu’il facture. Une situation délicate qui aurait obligé Philippe Clement à se creuser les méninges pour ménager les ego. En vérité, ce départ a donc plusieurs vertus : celle de résoudre un casse-tête qui aurait potentiellement pu amener du conflit dans le groupe, en plus de faire entrer énormément de maille dans la banque.