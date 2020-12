Memo Ochoa, ancien du Standard, réalise la simulation du week-end et provoque l'exclusion de son adversaire

Guillermo "Memo" Ochoa évolue aujourd’hui au club de CF America. Après un long périple européen, qui l’a vu passer par le Standard (86 matchs) mais aussi Ajaccio, Grenade et Malaga, le Mexicain est donc rentré dans son pays où il a signé pour le club le plus titré. Cette nuit, le club d’America jouait la demi-finale de la Ligue des champions de la zone CONCACAF (Amérique du nord et centrale) face au Los Angeles FC. Alors que son équipe menait au score par un petit but d’avance, Guillermo Ochoa a joué de toute sa roublardise pour provoquer l’exclusion de son adversaire Eduard Atuesta. Alors que l’attaquant de Los Angeles était au sol dans le rectangle adverse, Ochoa est venu lui glisser quelques mots à l’oreille. Des mots qui n’ont pas plu à Atuesta qui a eu un geste de réaction. Ochoa s’est alors écroulé au sol, provoquant l’exclusion du joueur de LA. A-t-il pensé au fait que le VAR n’était pas en place dans cette compétition ? Cela n’a finalement pas influencé le résultat du match puisque dans la foulée, Ochoa a concédé trois buts, laissant la finale au club de Los Angeles. En finale, l’équipe retrouvera une autre formation mexicaine, les Tigres de Monterrey, emmenés par André-Pierre Gignac.