Mehdi Carcela enfin de retour : "Une période très difficile mentalement, ça touche beaucoup"

Ce dimanche, le Standard a effacé le revers du weekend dernier face à OHL en s’imposant d’une courte tête contre Courtrai (2-1). On notera au passage le retour de Mehdi Carcela, titulaire après une longue traversée du désert et un passage en tribunes. Plutôt bon et disponible, il a beaucoup donné avant de céder sa place en fin de match. C’est donc un Carcela serein et souriant que nous avons retrouvé à l’interview après la rencontre.

"C’était un match bizarre. Mais ça fait toujours du bien. J’ai pris un peu plus de rythme et je me suis amusé sur le terrain" a-t-il confié à notre micro.

Pour la première fois depuis très longtemps, Carcela enchaîne donc deux titularisations après le match européen face à Bala Town en semaine. Une résurrection pour le Marocain, touché de plein fouet par la période actuelle : "C’est difficile mentalement. Avec tout ce qui se passe pour le moment avec le Covid, je l’ai mal vécu. Là je sors enfin la tête de l’eau depuis quelques petites semaines. Ça touche beaucoup, je suis très famille, je suis devenu parano. Ça va beaucoup mieux maintenant, le foot c’est toute ma vie. Je vis pour le foot, ça fait du bien de retrouver le terrain”

Carcela a également eu un mot pour les supporters, de retour à Sclessin après plusieurs semaines d’absence : “Ils m’avaient beaucoup manqué. C’est très bizarre de jouer dans un stade vide. C’est un moment difficile qu’on doit tous surmonter mais ça fait plaisir de voir des têtes qu’on connaît, c’est la famille." a-t-il conclu.