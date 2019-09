Mehdi Carcela : "Anderlecht a mérité sa victoire aujourd'hui"

Leader du championnat et plutôt convaincant depuis l'entame de la saison, le Standard a été méconnaissable ce dimanche sur la pelouse du Lotto Park. Un manque de rythme, de tranchant qui explique ces trois points perdus face au rival bruxellois. Fataliste, Mehdi Carcela ne sa cachait pas derrière des excuses toutes faites à l'issue de la rencontre : "On a mal commencé le match. On ne jouait pas notre football en première mi-temps, c’est pour ça qu’ils ont pu marquer. En deuxième on est bien remonté dans le jeu. On a poussé devant. Mais il manquait le petit truc. Les dernières passes, les dernières frappes devant le but…ils ont mérité leur victoire aujourd'hui." a-t-il expliqué au micro de la Pro League.

Une défaite, la deuxième de la saison, qui fait mal, d'autant qu'elle survient lors d'un Clasico, rencontre que les Liégeois affectionnent généralement beaucoup :"On a tout donné, on a tout fait pour que ça marche. Il y a des moments où ça ne passe pas. On reste toujours premiers. Maintenant, c’est mauvais de perdre contre Anderlecht. Ce sont des matches qu’on aime bien. Il reste beaucoup de matches, on va tout faire pour relever la tête."

Prochain rendez-vous pour des Liégeois forcément revanchards, samedi prochain à Ostende.