Mehdi Carcela : "A chaque fois que j'essayais de prendre du plaisir, on me mettait par terre"

Drôle de rencontre que ce Standard-Bruges. Si le choc n'a jamais réellement tenu ses promesses en terme d'occasions franches et de buts, l'intensité a, elle, été au rendez-vous. Chaque club a eu sa mi-temps, si bien que le match nul semble...logique.

Après la rencontre, tous les protagonistes, Liégeois ou Brugeois, s'accordaient pourtant pour dire...qu'ils méritaient mieux. "Ce 0-0 ne me satisfait pas. Je pense qu'on a essayé de montrer un bon football, surtout en 2e mi-temps. Ça a manqué un peu de football, il y avait trop d'engagement. On mérite un peu mieux, mais on ne s'est pas créé assez d'occasions et eux non plus d'ailleurs. C'était une vraie guerre" estime Mehdi Carcela.

"On a essayé de poser un peu notre jeu et on a été dangereux mais on aurait pu plus jouer au football. A chaque fois que j'essayais de prendre du plaisir, on me mettait par terre, c'était un peu dur" a-t-il conclu au micro de la Pro League.