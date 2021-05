Mehdi Bayat ne sera plus président de l'Union belge de football après le 5 juin

Actuel président de l'Union belge de football, Mehdi Bayat a annoncé jeudi qu'il ne sera pas candidat à a propre succession. "Je me recentrerai sur le Sporting de Charleroi", a-t-il déclaré jeudi lors de la présentation du nouvel entraîneur des Zèbres Edward Still.

Mehdi Bayat, 42 ans et administrateur délégué du club carolo, avait succédé à Gérard Linard à la présidence de la Fédération belge de football en juin 2019. Ses mandats actuels (président et administrateur) courent jusqu'à l'Assemblée générale du 5 juin, au cours de laquelle le nouveau Conseil d'Administration sera nommé. Dans un communiqué, l'Union belge a tenu à remercier Mehdi Bayat pour son travail et lui souhaite beaucoup de succès dans son club.

"Je dois être plus présent à Charleroi et ce, dès maintenant. Je vais me consacrer à 100 pour cent à Charleroi et me concentrer sur ma ville, mon club", a-t-il affirmé en marge de la conférence de presse.

Le désormais futur ancien président de l'Union belge de football a également confirmé qu'il ne participera pas au voyage des Diables Rouges à l'Euro 2020, qui doit débuter le 11 juin prochain.