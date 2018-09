Mehdi Bayat: "Je ne pense pas que Roberto Martinez cèdera aux sirènes de l'argent"

La Tribune fait sa grande rentrée ce lundi soir. Pour l'occasion, Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute leur équipe reçoivent Mehdi Bayat. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette émission en direct vidéo. Avec Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi et vice-président de la commission technique de l'Union belge, on a abordé le début de saison des Zèbres et le premier rassemblement des Diables Rouges qui se retrouvent à partir de mardi pour préparer le match amical contre l'Ecosse et leur premier match de Nations League face à l'Islande.

Mehdi Bayat l'admet, il était l'un des partisans de la prolongation de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges. "Le terrain nous a donné raison. Maintenant on sait très bien comment ça peut se passer dans le foot, je vous avouerai qu'au moment où on est mené 2-0 contre le Japon, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Globalement on n'avait pas de doute sur le fait que Roberto est un très grand travailleur. Il n'est pas seulement sélectionneur national, il travaille énormément avec nous sur le développement du football belge au niveau amateur et professionnel." Notre journaliste Thierry Luthers interroge alors le vice-président de la commission technique de l'Union belge sur une potentielle offre d'un club anglais pour Martinez. "Il y a une certitude, Roberto Martinez est un véritable gentleman. Je n'ai pas de doute sur son engagement aujourd'hui avec cette équipe nationale, avec la Belgique. Il est là, il se sent bien. Il est très impliqué dans ce projet et je ne pense pas qu'il cèdera aux sirènes de l'argent ou quelque chose dans ce genre-là."

Philippe Albert: "Je pense que Roberto Martinez mérite le respect" "Ce qu'il a fait avec Wigan, une équipe peu connue, gagner la Coupe d'Angleterre... Il faut avoir des qualités pour le faire. Ça s'est aussi très bien passé à Everton. Et je voudrais aussi ressortir le premier match face à l'Angleterre, quand il met "l'équipe B". Quand Januzaj met son but, on a senti une unité. Tout le banc s'est dirigé vers Januzaj. C'est un gars qui a réussi à remettre une unité dans le groupe, mais avec des résultats."

Mehdi Bayat: "On doit se servir de la défaite contre la France pour l'Euro" "Nous allons continué à travailler pour préparer un Euro 2020 où je pense sincèrement que ce groupe a eu mal, a été blessé par cette défaite contre la France. La défaite de la France chez elle à l'Euro contre le Portugal a eu un impact énorme sur cette Coupe du monde. J'espère que la défaite contre la France cette fois-ci nous donnera les forces nécessaires pour aller chercher une victoire."