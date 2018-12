Mehdi Bayat: "En tant que dirigeant, j'ai plein de superstitions"

Ce mercredi soir, retrouvez toute l'équipe de "Complètement Foot" sur VivaCité de 20 à 23H. Avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga. Le livre "10 ANS Complètement Foot" est disponible depuis le 27 novembre 2018. Qu’ils soient auditeurs, journalistes, consultants, chanteurs ou encore dessinateurs, ces témoins dévoilent tout de leur passion du foot. Conçu comme un calendrier perpétuel, vous y retrouverez aussi toutes les grandes dates qui ont fait la fierté de notre football national. "La Parole aux Supporters"!



Découvrez quelques extraits du livre et du "Questionnaire Complètement Foot" auquel ont répondu Mehdi Bayat et Bruno Venanzi.



"En 1 seul mot", le football, pour vous c'est ?

Mehdi Bayat : Mondial. J’ai eu la chance d’assister au congrès organisé par la FIFA en prélude de la Coupe du monde, en présence de 210 pays. C’est davantage que le nombre de nations représentées à l’ONU. Tu comprends très vite l’impact du football dans le monde, l’importance de ce sport à travers toute la planète.

Bruno Venanzi : Une passion et une émotion intense.



Quelle a été votre première émotion en lien avec le football ?

MB : Je ne me souviens plus exactement de l’année mais c’est la montée de l’AS Cannes de D2 en D1. J’étais enfant et cela avait été ma première fête en compagnie de supporters. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Assurément mon premier grand moment autour du football !

BV : Difficile de dire si on s’oriente plutôt vers les cris de joie de la cour de récréation ou des premières joies de supporter dans le Stade.



Quand vous étiez enfant, quel joueur étiez-vous dans la cour de récré ?

MB : Bruno Bellone, international français dans les années 80. J’étais plutôt bon joueur, assez vif. A la récréation, j’étais parmi ceux que l’on choisissait pour être dans la bonne équipe !

BV : Simon Tahamata dont j’arborais fièrement la vareuse.



Quel est votre club favori ?

MB : Le Sporting de Charleroi, évidemment. A l’étranger, j’aime Manchester United. Mon père est fan de ManU depuis toujours et j’ai été bercé dans ce club depuis ma plus tendre enfance.

BV : Le Standard de Liège évidemment, il n’y a que lui ! Et si je devais dire à l’étranger, je dirais Liverpool.



Avez-vous une superstition ou un tic " de supporter " ?

MB : En tant que dirigeant d’un club de foot, j’ai plein de superstitions, cela fait partie un peu du métier. Parmi celles-ci, j’allais pendant tout un temps chez mon coiffeur avant nos matchs parce qu’après être passé chez lui, on ne perdait pas dans la foulée...

BV : J’en ai eu mais après avoir tout essayé, j’ai compris que la vérité du terrain était la seule !



Votre stade favori ?

MB : Un des meilleurs stades en Europe selon moi, c’est celui de Dortmund en Allemagne. Il y a tout dans cette enceinte : confort, convivialité, ambiance, innovation et puis cette spectaculaire " Südtribune " derrière le but. Un stade moderne en somme, qui allie confort et plaisir du supporter.

BV : Sclessin bien sûr !!!