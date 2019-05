Mehdi Bayat, concernant Felice Mazzu : « Les choses se feront dans les règles »

La saison s’est terminée ce dimanche avec la victoire de l’Antwerp face à Charleroi dans le match de barrages pour l’Europe. L’occasion pour la Pro League de tendre son micro à Mehdi Bayat, l’administrateur délégué du club carolo, et de parler de l’avenir des Zèbres.

Des rumeurs de plus en plus insistantes annoncent le départ de Felice Mazzu. Charleroi aura-t-il un nouveau coach l’année prochaine ?

« Je répète la même chose depuis des années. Chaque année, on me dit est-ce que Felice Mazzu sera encore à Charleroi ? Bah, jusqu’à présent il l’est encore. Maintenant, je sais qu’il y a des clubs qui sont intéressés. Je ne vais pas faire semblant que ce n’est pas le cas. Felice est sous contrat, les choses se feront dans les règles. Si un club est intéressé, il devra d’abord s’adresser à Felice. Je sais qu’il n’a parlé avec personne pour le moment parce qu’il voulait attendre que le dernier match passe. On verra cette semaine comment les choses se passeront. De toute manière, il est sous contrat. Si quelqu’un est intéressé, il viendra vers moi et s’il vient vers moi, je viendrais vers vous. »

Est-ce que vous avez contacté d’autres coachs, éventuellement Luka Elsner de l’Union ?

« Mon travail commencera à partir de demain et c’est ma responsabilité de dirigeant d’être capable d’anticiper. S’il se passe quelque chose, il faudra parer. Il y a beaucoup de profils et de bons entraîneurs en Belgique mais mon travail commencera demain, éventuellement à ce niveau mais aussi par rapport aux joueurs à ramener au mercato. »