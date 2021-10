Mbaye Leye : "On doit faire ce que les supporters ont fait mais sans avoir besoin d’eux"

Interrogé à l’issue du match compliqué face au FC Malines, l’entraîneur du Standard, Mbaye Leye a réagi : "Vous avez vu des joueurs qui ont peur de jouer, qui ont peur de prendre des décisions, de se lâcher. C’est normal. Vous êtes au Standard de Liège. Et c’est malheureux d’avoir des supporters qui rentrent sur le terrain, qui foutent le bordel et qui font en sorte qu’on retrouve une équipe différente après cet incident."

- Qu’est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps ? "Ce n’était plus question de parler football, ça sert à rien. Je pense que ce club a besoin de quelqu’un dont les joueurs ont peur. Moi j’en ai marre de faire le méchant, je ne vais pas gueuler tout le temps. Mon job à moi c’est de les entraîner, de les préparer." Il s’explique : "Il faut toujours garder la confiance avec ce groupe, on doit se relever quelle que soit la situation. C’est dans la responsabilisation de chacun."

- Le fait d’avoir un groupe jeune, le doute s’installe ? "Mais non ce ne sont pas que des jeunes ! Après que les supporters soient rentrés sur le terrain, c’étaient les mêmes jeunes qu’en début de match mais ils sont accompagnés. Simplement c’est triste qu’ils doivent rentrer sur le terrain et gueuler pour voir une autre mentalité. Mais, je répète, je fais mon maximum tous les jours avec le staff qui m’entoure. Ce club a besoin de quelqu’un d’autre qui leur fait peur, ce club a besoin de personnalités. Comme je disais, mon job ce n’est pas de toujours faire le méchant."

- Est-ce que Mbaye Leye est encore la bonne personne pour renverser la tendance ? "Je suis la bonne personne pour le faire, ce n’est pas un problème. Ici on est dans une mentalité qui doit disparaître de ce club. On va toujours continuer à faire le job et on va s’en sortir ensemble. On a besoin de faire ce que les supporters ont fait mais je préfère qu’on ait la même réaction sans avoir besoin d’eux."