Mbaye Leye : "Je serai content quand nous serons capables de répéter une prestation comme celle-ci"

Mission accomplie pour le Standard de Mbaye Leye qui s’est qualifié pour les 1/2 finales de la coupe de Belgique en écartant Bruges. Le coach liégeois est revenu sur la prestation de ses couleurs. Une victoire importante mais que le coach liégeois a voulu relativiser.

"Les garçons ont fait le boulot. Quand on joue un match de Coupe face à une équipe normalement supérieure, une équipe qui nous a dominés et malmenés dans le combat physique en championnat, il n’y avait qu’une seule manière de répondre c’est en ayant une justesse technique. Il fallait être bon dans le premier et le second ballon. Il fallait retrouver cette efficacité qu’on avait perdue et dans l’ensemble".

Le coach liégeois ne s’est pas emballé après la victoire. Il attend donc une confirmation avant d’afficher une quelconque euphorie.

"Je suis un peu content de cette prestation, un peu. Je serai content quand ils seront capables, enfin quand nous serons capables de répéter une prestation comme celle-ci. Quand on joue dans ce club on doit être capable de répéter ces prestations. Ça, c’est mon envie, de continuer et de répéter ce qu’on a fait aujourd’hui.

