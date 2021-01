Mbaye Leye compte sur Mehdi Carcela pour relancer le Standard.

Mbaye Leye veut retrouver "le Mehdi Carcela" qui enflammait le Standard. Le nouveau coach liégeois veut que son meneur de jeu de 31 ans devienne le patron sur le terrain.

Fini donc d’user son short sur les banquettes du Standard. Sous-utilisé sous l’ère Montanier, Carcela quitte son rôle de joker de luxe pour s’ériger comme la pierre angulaire du Standard 2021, comme l’a confirmé Mbaye Leye. "Je veux que vous jugiez Mehdi sur le Mehdi que vous allez voir à partir de maintenant à Sclessin. Qu’on arrête d’être nostalgique. Il va prendre ses responsabilités pour sortir le Standard de Liège de la situation dans laquelle le club est maintenant".

Je compte sur tous les joueurs mais encore un peu plus sur lui.

Mehdi Carcela est le joueur le plus ancien du club. Adulé par certains, décrié par d’autres, le numéro 10 du Standard ne laisse personne indifférent. Mbaye Leye veut faire fi du passé et aimerait qu’on juge son joueur sur le présent et pas sur le passé ni sur ce qui s’est passé depuis le début de la saison : "Aujourd’hui Mehdi recommence à zéro. Jugez-le à partir de maintenant. Il sait que je compte sur lui. Il connaît la situation du club et il sait les responsabilités qu’il a. Je compte sur tous les joueurs mais encore un peu plus sur lui. Il a les qualités qu’il faut, il a tout ce qu’il faut pour nous sortir de cette impasse. J’attends le vrai Mehdi, celui qui est concerné, qui a envie de montrer qui il est. Plus que jamais j’ai vraiment confiance en lui".

Un signe fort du nouveau coach qui veut que les joueurs qui ont le Standard dans le sang reprennent les commandes. Redonner à Carcela un rôle de leader c’est un premier pas pour retrouver l’ADN Rouche, cher à Mbaye Leye, et qui manquait peut-être sur la pelouse ces derniers mois. Le premier rendez-vous des Liégeois ce sera lundi à Sclessin face à Waasland-Beveren.