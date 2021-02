Mbaye Leye avant Standard-Anderlecht : "Un clasico a toujours une saveur particulière…"

C’est un choc quelque peu dévalué qui opposera le Standard à Anderlecht ce dimanche à Sclessin. Un clasico, qualifié de la peur, entre deux équipes qui restent sur une défaite et une série de résultats mitigés. Si au classement, Anderlecht précède le Standard de 2 unités, rien n’est acquis pour les play-offs 1, ni même pour les… play-offs 2. Malheur donc au vaincu qui pourrait voir le Top 4 s’envoler pour de bon.

Une saveur particulière

Le Standard n’aura donc pas (plus) droit à l’erreur ce dimanche. Sous pression, comme Anderlecht, les Liégeois doivent renouer avec la victoire après un revers concédé à Zulte-Waregem et un bilan de 3 points sur 15. A 6 journées de la fin de la phase classique, ce clasico représente donc un match clé pour les Rouches comme le souligne Mbaye Leye, l’entraîneur du Standard : " A ce stade de la compétition, tous les matches sont importants. Comme je l’ai déjà dit, il n’y a plus que des finales à disputer mais cette rencontre face à Anderlecht a une saveur particulière. C’est une rencontre qui reste toujours très importante aux yeux des supporters et puis, c’est un duel face à un concurrent direct dans la lutte pour le Top 4. C’est donc un match crucial qui devrait sublimer les joueurs et leur permettre d’être à la hauteur "

Raskin out, Klauss incertain

Pour ce match face au sporting bruxellois, le Standard sera toujours privé des services de Nicolas Raskin. Le milieu de terrain liégeois, déjà absent à Zulte-Waregem, ne s’est pas entraîné cette semaine. Mbaye Leye ne compte en tout cas pas sur lui pour le clasico : " Nicolas a toujours mal au pied et il ne s’est pas encore entraîné cette semaine. Il ressent des douleurs à chaque fois qu’il doit effectuer une passe. Je vais donc jouer cartes sur table, il ne sera pas opérationnel ce dimanche contre Anderlecht. Même s’il a déjà joué sous infiltration, je préfère qu’il se repose pendant une semaine afin d’éviter une rechute et qu’il revienne en forme pour les matches qu’il nous reste à disputer ". Raskin ne sera peut-être pas le seul absent côté liégeois puisque Joao Klauss est très incertain pour ce clasico. Une tuile supplémentaire pour le coach sénégalais : " Notre attaquant souffre d’une surcharge de fatigue. Il faut dire qu’il a disputé de nombreux matches ces dernières semaines alors qu’il avait très peu joué avant d’arriver au Standard. Ce serait dommage de ne pas pouvoir compter sur lui dimanche Une chose est sûre, nous n’allons prendre aucun risque. Joao Klauss a démontré à quel point il était précieux. La décision sera prise ce samedi mais j’espère qu’il sera apte à jouer ". En revanche, Selim Amallah, qui a effectué son retour à Zulte, et Collins Fai seront bien de la partie ce dimanche.

Un clasico plus ouvert ?

A l’aller, le clasico s’était soldé par un match nul, 0-0. Vu le contexte et l’importance de l’enjeu, on pourrait s’attendre à une rencontre à nouveau très tactique. Pourtant, Mbaye Leye ne cache pas ses intentions : " Je ne sais pas si ce match sera beaucoup plus ouvert qu’à l’aller mais en tout cas, je peux vous dire que le Standard va tout faire pour gagner ce clasico. Je ne vais pas changer ma manière de jouer. Notre volonté sera toujours de récupérer le ballon, jouer vers l’avant, exercer le pressing et aller chercher la victoire. Cela dit, il faudra aussi prendre en considération les reconversions de l’équipe adverse et donc être bien organisés défensivement. Anderlecht possède une très belle équipe. Comme nous, les Bruxellois mériteraient d’être mieux classés dans ce championnat. Ils ont perdu pas mal de points dans les arrêts de jeu mais ils ont livré de belles prestations, notamment face à Charleroi et à Genk. Le Sporting dispose de joueurs capables de belles actions, qui savent facilement éliminer un homme et garder le ballon. C’est une équipe dangereuse quand elle a le temps de jouer au foot. A nous de les empêcher de développer leur jeu".

La pression, quelle pression ?

Quand on évoque la pression qui pèse sur le Standard avant ce clasico, Mbaye Leye botte en touche : " Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de pression ici qu’ailleurs. Je pense même qu’il y avait autant de pression avant le match contre Waasland-Beveren début janvier. Si on évoque à nouveau les play-offs 1, c’est parce que le Standard a changé et l’espoir est revenu. Il suffit juste de retrouver cette efficacité qu’on a perdue ses dernières semaines. Depuis que je suis là, il n’y a que le Club de Bruges qui nous a réellement été supérieur. C’est la raison pour laquelle, la défaite concédée à Zulte-Waregem me reste toujours à travers la gorge mais selon moi, il y a toujours de la pression au Standard, comme chez nos concurrents ".

Sclessin, morne plaine

Vu l’absence de public, ce clasico suscite en tout cas moins d’engouement. Les joueurs du Standard ne pourront donc pas compter sur le soutien de leurs supporters comme le déplore Mbay Leye : " C’est dommage en effet mais c’est comme ça depuis pratiquement le début de la saison. Le public aurait pu jouer son rôle de douzième homme, surtout dans un match comme celui-ci. Sans la présence des fans, ce n’est pas du tout le même stade. On ne dirait pas qu’on joue un match à Sclessin. Il faut dire que nos 25.000 supporters jouent leur rôle à la perfection. J’ai été joueur ici et je peux vous dire que très souvent, cette pression des supporters constitue un sacré adjuvant pour l’équipe. Malheureusement, le stade sera vide dimanche mais malgré l’absence du public, un clasico reste toujours un match particulier…"