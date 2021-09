Mbaye Leye avant le derby à Seraing : "Le Standard s’attend à une chaude réception "

Après la déroute subie il y a une dizaine de jours au Parc Duden face à l’Union Saint-Gilloise, le Standard doit une revanche à ses supporters. Avec le retour de ses internationaux, Mbaye Leye a pris le temps d’analyser cette lourde défaite : " Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs techniques ce soir-là. Nous n’étions pas présents dans les duels et à vrai dire, nous ne sommes jamais vraiment entrés dans la rencontre. Nous avons donc été punis par une équipe qui nous attendait de pied ferme et qui a probablement livré le match de sa saison contre nous. C’était indigne de notre part et je le répète nous sommes complètement passés à côté de notre sujet mais je sais que mes joueurs ont les ressources pour réagir. Ils l’ont déjà montré en début de saison ".

Saison de transition

Alors que deux matches importants (le derby à Seraing et la venue d’Anderlecht à Sclessin) attendent les Liégeois, l’entraîneur du Standard préfère toutefois relativiser la situation actuelle : " Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans une année de transition. Avec des moyens limités et un mercato placé sous le signe de l’austérité, je peux dire qu’on ne se débrouille pas trop mal. Nous ne sommes qu’à 2 points du leader. Cela dit, avec l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus basse du championnat (22 ans et 7 mois), il y aura forcément des moments difficiles en cours de saison comme ce fût le cas face à l’Antwerp (2-5) et à l’Union (4-0). Deux lourdes défaites qui font mal mais je reste confiant. La clé sera de rebondir dès ce dimanche en renouant avec le succès "

Premier derby liégeois depuis 25 ans

Avec cette défaite concédée à l’Union, les joueurs du Standard sont malgré tout sous pression au moment d’affronter le RFC Seraing, l’autre néopromu en Jupiler Pro League cette saison. Un match qui s’annonce délicat pour les rouches face leurs voisins sérésiens qui attendent ce derby depuis un quart de siècle. Mbaye Leye est bien conscient de l’engouement que suscite ce match en bord de Meuse : " Je sais que le Standard sera attendu de pied ferme par Seraing qui attend depuis très longtemps de pouvoir disputer un derby contre nous. C’est une équipe qui vient de monter mais qui ne manque pas de qualités et qui sort surtout de deux belles prestations avec un six sur six. Il y a dans cette équipe des joueurs qui possèdent de belles capacités techniques avec des individualités comme Youssef Maziz ou Gérald Kilota sans oublier le retour du buteur Georges Mikautadze, qui pourra déjà être aligné ce dimanche. Contrairement à nous, Seraing est donc dans une spirale positive. Une chose est sûre, ce ne sera pas un match facile pour le Standard ".

Un manque de régularité

Pour éviter une nouvelle déconvenue, Mbaye Leye a donc bien étudié l’équipe de Seraing même si selon lui, le principal adversaire du Standard s’appelle… le Standard : " Je sais ce dont nous sommes capables et nous avons déjà livré de belles prestations cette saison, contre Genk, à Zulte-Waregem, au Beerschot et contre Ostende mais il nous manque surtout de la régularité. Si on affiche plus de constance avec la bonne mentalité tout en montrant du caractère, alors nous pourrons briguer la victoire à Seraing ".

Pour préparer au mieux ce derby, les joueurs du Standard seront en mise au vert à partir de ce samedi et cela pour peaufiner la préparation du match tout en veillant à la récupération après les obligations internationales de cette semaine.

Mbaye Leye ne pourra toutefois pas compter sur les services de son capitaine Kostas Laifis. Victime d’une déchirure au quadriceps, le défenseur chypriote n’a toujours pas repris les entraînements. Il devra donc faire l’impasse sur le derby. En revanche, Jackson Muleka, rétabli d’une petite déchirure, et Denis Dragus, touché à l’arrière de la cuisse, sont aptes à effectuer leur retour dans l’effectif liégeois.