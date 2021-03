Mbaye Leye avant le déplacement à Mouscron : "On est trop vite content au Standard…"

Trois jours après avoir écarté le Club de Bruges et validé son ticket pour les demi-finales de la coupe de Belgique, le Standard doit désormais confirmer en championnat en renouant avec la victoire. C’est toutefois le match piège par excellence qui attend les Rouches ce dimanche à Mouscron. Mbaye Leye, qui a joué à l’Excel, sait très bien que son équipe sera attendue de pied ferme par les Hurlus qui, plus que jamais, luttent pour éviter la relégation. Il espère que le déclic s’est enfin produit au Standard au moment d’aborder le sprint final.

Mbaye, la qualification en coupe a fait du bien après une série de matches compliqués en championnat. On ne peut toutefois que déplorer un manque de régularité du côté liégeois ?

M.L. : " Tout à fait, ça colle au Standard. Et cela ne date pas d’hier. C’est quelque chose qui est là depuis longtemps à Sclessin. On est trop vite content ici. Et quand j’utilise le " on ", je m’associe dedans. On l’a encore vu cette saison, après quelques bons matches, on a replongé dans certains travers. On doit vraiment lutter contre cette tendance et haïr la défaite. Il faut retrouver cette fameuse grinta dont je parle souvent et se battre tous les jours pour le club. Quand tu joues au Standard, chaque match est important. Je sais bien que toutes les équipes, même les plus modestes, et je sais de quoi je parle puisque j’ai joué dans ces équipes, regardent en début de saison le calendrier et cochent les matches contre le Standard, Anderlecht et Bruges. Cela signifie que le Standard est attendu partout, chaque semaine, en Belgique ".

La belle réaction face à Bruges ne doit pas être une étoile filante

Ce sera donc le cas ce dimanche à Mouscron, qui, en plus, a besoin de points pour se sauver ?

" Exactement, les Mouscronnois nous attendent déjà de pied ferme. Avec ou sans supporters, ils seront prêts à nous affronter. C’est un match très important pour eux. Donc, à nous de répéter la même prestation que celle de jeudi face à Bruges. Au risque de me répéter, je veux un Standard qui me ressemble "

C’est-à-dire ?

" Et bien, quand un match est terminé, on en profite un peu et puis le lendemain on se remet directement au travail. On doit être prêt à aller de nouveau au charbon. Nous serons probablement encore battus cette saison mais je voudrais que l’équipe n’ait rien à se reprocher. Comme quand nous sommes allés à Bruges mais pas comme lors des deux dernières défaites, à Zulte et face à Anderlecht. La manière dont on a joué dans le clasico n’est pas digne du Standard, c’est tout. Il fallait une réaction et on l’a eue contre Bruges mais cette belle réaction ne doit pas être une étoile filante. On doit être plus réguliers "

Je veux un Standard qui me ressemble

La qualification en coupe devrait toutefois booster le Standard ?

" Oui, cela devrait être le cas, permettre aux joueurs d’avoir enfin ce déclic que tout le monde attend. Je crois que ce déclic s’est fait chez les supporters et ceux qui doutaient de voir une telle réaction de notre équipe après le clasico. C’est donc la preuve qu’il y a aussi du matériel de qualité au Standard (rires)… "

Comment voyez-vous la suite du championnat, à commencer par ce match à Mouscron ?

" Je peux vous dire qu’il y aura en tout cas un sentiment de bien faire de la part de mes joueurs. On va vouloir confirmer et on va forcément à Mouscron pour gagner. Ce sera le cas pour tous les matches. Nous n’avons plus le choix vu le classement à cinq journées de la fin de la phase classique. Cela dit, je m’attends à un match compliqué. Je sais que nous éprouvons souvent des difficultés face à des défenses renforcées, comme ce fût le cas face à l’Antwerp et OHL. Des équipes qui jouent défensivement avec un système en bloc dans leur zone. Il va donc falloir jouer plus en mouvements, trouver des espaces et se montrer efficace. L’efficacité sera vraiment mon maître-mot jusqu’à la fin de la saison "

Mon souhait : une victoire du Standard dimanche et le maintien pour Mouscron

En manque de points, Mouscron va quand même devoir attaquer. Cela pourrait donc convenir au Standard ?

" C’est vrai que l’Excel doit jouer pour gagner. L’entraîneur adverse devrait donc aligner une équipe plus offensive. On verra. En tout cas, j’ai vu le match de Mouscron, dimanche dernier, au Beerschot et je peux vous dire que les Hennuyers auraient mérité de gagner ce match. Je pense toutefois que l’équipe mouscronnoise jouera dans la même configuration car il y avait une discipline tactique et un bon positionnement. A nous d’être vigilants sur les reconversions et les deuxièmes ballons, comme contre le Club de Bruges "

Cette équipe de Mouscron vaut mieux que son classement actuel ?

" Je sais en tout cas qu’il y a du talent dans cette équipe. Il y a encore des joueurs avec lesquels j’ai joué et qui sont très bons comme Marko Bakic ou Fabrice Olinga par exemple. Des joueurs dont il faudra se méfier sans oublier l’expérimenté Dimitri Mohamed et certains nouveaux qui ne manquent pas de qualités. Mouscron est un club qui vit toujours des saisons compliquées mais qui au final arrive toujours à se sauver. Je n’ai gardé que de bons souvenirs de mon passage dans ce club. Mon souhait serait que le Standard gagne ce dimanche mais que Mouscron reste en 1re division ".