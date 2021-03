Mbaye Leye avant Genk - Standard : "On reparlera de la finale dans un mois..."

Après avoir décroché son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique, programmée le dernier weekend du mois d’avril (face au Racing Genk), le Standard, 12ème, se déplace à...Genk, 3ème, ce vendredi soir en championnat. La qualification pour la finale devrait servir d’adjuvant moral aux Liégeois qui ont souvent manqué de régularité cette saison.

>> Nicolas Raskin avant Genk - Standard : "Oui, la finale de Coupe est dans nos têtes"

C’est en tout cas le souhait de Mbaye Leye, l’entraîneur des Rouches, qui pourra compter sur l’ensemble de son noyau, à l’exception de Zinho Vanheusden qui a recommencé à courir : "Vu les difficultés rencontrées en championnat, la qualification pour la finale était quelque chose de nécessaire. Malgré un parcours compliqué, on a toujours répondu présent dans cette compétition. Maintenant, nous devons mettre de côté la Coupe et surtout éviter de tomber dans l’euphorie. Notre classement en championnat ne nous le permet pas. C’est clair que la finale n’est pas (encore) à l’ordre du jour. On en (re)parlera dans un mois, pas avant. D’ici là, 4 matches de championnat nous attendent. Des rencontres très importantes, qui s’apparentent à…4 finales ". Et la première de ces finales, c’est ce vendredi, à Genk, avant la trêve internationale... " Un bon résultat est indispensable pour pouvoir nous replacer en ordre utile et travailler ensuite efficacement durant la trêve internationale. Et puis, j’ai lu que le Standard avait toujours terminé parmi les 10 premiers depuis 1974. Comme nous ne voulons pas faire partie de l’histoire du club en terminant pour la première fois au-delà de cette 10ème place, c’est une source de motivation supplémentaire pour les joueurs et le staff. Nous devons donc tous nous focaliser, pour l’instant, sur le championnat et rien d'autre."

Rien à voir avec la Finale

Malgré cette mise en garde, la finale de Coupe de Belgique sera inévitablement dans un coin de la tête des joueurs au moment d’affronter les Limbourgeois ce vendredi soir. Pour Mbaye Leye, il ne s’agira toutefois pas de répétition générale, ni même de préparation à cette finale : "C'est plus qu'une répétition générale. C'est un match à part entière avec un enjeu. D'ailleurs, les deux matches seront très différents. Il n’y aura pas du tout la même ambiance. On ne peut pas comparer le championnat et la coupe. Ce vendredi soir, nous allons jouer à Genk alors qu’en coupe, la finale se disputera sur un terrain neutre, à Bruxelles, au Stade Roi Baudouin. La veille, les joueurs feront un repérage et s’entraineront déjà sur ce terrain. L’atmosphère sera toute autre. Ici, nous sommes dans le circuit habituel du championnat. Cela n’a rien à voir. Quoi qu’il en soit, ce sont deux matches qu’il faudra gagner. A commencer par celui-ci, en déplacement, à Genk pour encore croire aux Play-offs."

Les dernières cartes pour accrocher les Play-offs

L'équipe de Sclessin, qui pointe à 6 points de la 4ème place, rêve donc toujours des Play-offs 1 même si cela s'annonce très compliqué pour les Liégeois à 4 journées de la fin de la phase classique. Vu le nombre d’équipes encore concernées, le Standard n’est même pas assuré de prendre part aux Play-offs 2. D'où l'importance de ce match à Genk : "On va abattre nos dernières cartes pour tenter d’accrocher les Play-offs. On y croit toujours même si on sait que ce sera très compliqué de terminer dans le Top 4. On y verra déjà plus clair après le match à Genk. S’il le faut, on reverra nos ambitions mais tant que mathématiquement c’est possible, nous devons jouer le coup à fond. J’espère simplement que le Standard se montrera plus régulier et plus efficace que ces dernières semaines en championnat..."

Genk sur les traces de...Bruges

Pour encore espérer accrocher le bon wagon, le Standard n’aura plus droit à l’erreur dans le Limbourg face à une équipe genkoise qui ne manque pas d’atouts comme le souligne Mbaye Leye : "C’est une formation que j’apprécie beaucoup. Elle développe un football moderne avec une identité qui lui est propre et beaucoup de mouvements sur les ailes, via le Japonais Junya Ito ou encore Théo Bongonda. Je compare un peu le Racing Genk au Club de Bruges. Il y a énormément de qualités, tant sur le plan offensif que défensif. On a aussi l’impression que les arrières-latéraux sont des attaquants vu qu’ils sont régulièrement devant. C'est très fort techniquement et physiquement. Je ne vois pas vraiment de points faibles chez les Limbourgeois. On devra donc évoluer à notre meilleur niveau et adapter notre tactique pour contrer au mieux les forces du Racing mais je le répète, si on retrouve notre efficacité, nous avons les moyens pour battre cette équipe de Genk."