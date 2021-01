Mbaye Leye avant FC Bruges-Standard : "Le petit poucet liégeois prêt à défier l'ogre brugeois"

Moins de 72 heures après le (bon) point décroché à Ostende, 2-2, le Standard affronte ce dimanche l’autoritaire leader du championnat. Avec un bilan de 13 points sur 15, les Liégeois, toujours invaincus depuis l’arrivée de Mbaye Leye, sont donc prêts à défier le Club de Bruges dans son antre. Avant son premier grand test à la tête de l’équipe de Sclessin, l’entraîneur sénégalais préface ce duel qui pourrait bien être plus indécis que prévu…

Mbaye, ce point arraché à Ostende a la saveur d’une victoire pour le Standard ?

" Oui, même si notre belle série s’est interrompue à la côte, je prends ce match nul comme une victoire car nous nous sommes battus jusqu’au bout et nous avons été récompensés. Je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie et ce partage sur le terrain d’un candidat aux play-offs est un très bon résultat. Les plus anciens du club m’ont dit que si le Standard avait disputé ce match au mois de novembre, on l’aurait perdu à tous les coups. Je prends ça pour un compliment et je suis fier de mes joueurs. C’est en tout cas une très bonne préparation et un adjuvant sur le plan mental avant d’aller à Bruges dimanche même si je suis conscient que ce sera encore une autre paire de manches vu le niveau actuel des Brugeois "

Précisément, cette équipe de Bruges est-elle vraiment au-dessus du lot ?

" Je ne vais pas dire que l’équipe, le onze de base, est au-dessus du lot mais le noyau dans son intégralité est clairement supérieur aux autres formations de la Pro League. Même si parfois, le Club peut éprouver certaines difficultés comme on a pu le voir récemment face à Ostende ou encore contre Genk, les blauw en zwart parviennent toujours à émerger au décompte final. Ce n’est donc pas un hasard si cette équipe caracole en tête avec 12 points d’avance sur son plus proche poursuivant "

Même à Bruges, je veux voir un Standard conquérant…

Cela signifie-t-il que le Standard n’aura rien à espérer ce dimanche au Stade Jan Breydel ?

" Certainement pas. Ce serait contraire à notre philosophie. Nous allons à Bruges en conquérants, pour l’emporter et pas viser le match nul. Peu importe l’adversaire, on joue désormais chaque match pour le gagner. La mentalité sera la même que celle affichée lors du match contre Waasland-Beveren. On jouera sans le moindre complexe. C’est ainsi que je veux voir le Standard. Et puis, n’oublions pas qu’avec le huis clos, décrété suite à la pandémie, il n’y a plus de craintes à avoir quand on joue à l’extérieur. L’avantage du terrain ne joue plus puisque les gradins seront vides. Donc, raison de plus pour jouer le coup à fond ce dimanche à Bruges "

C’est l’ogre contre le petit poucet mais le petit poucet peut toujours faire mal à l’ogre…

Le Club de Bruges reste pourtant l’équipe à battre ?

" Absolument. Cette équipe est réellement impressionnante. Elle est composée de grosses individualités et d’un collectif sans failles. C’est un peu l’ogre de notre championnat. Le Standard fait plutôt figure de petit poucet mais j’insiste quand même, le petit poucet peut toujours faire mal à l’ogre. Et j’espère que ce sera le cas ce dimanche "

Comment expliquez-vous la réussite du Club de Bruges ?

" C’est un club qui est dirigé d’une main de fer par Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert. Bruges possède aussi de très gros moyens financiers, ce que le Standard n’a pas, et une vision à long terme. Ils ont aussi une grosse faculté de réaction et d’anticipation en matière de transferts notamment. On l’a encore vu en ce début d’année avec les nouvelles recrues. Pourtant Krépin Diatta et Denis sont partis mais l’équipe est toujours aussi performante. Chaque départ est compensé avantageusement et la stabilité reste de mise, notamment en défense avec le retour de Stefano Denswil. Et que dire sur le plan offensif avec l’arrivée de Bas Dost qui marque comme il respire. Il a rapidement gagné la confiance des autres joueurs qui ont envie d’évoluer avec lui. Et puis, le Club a désormais une forte coloration orange avec 4 joueurs néerlandais qui jouent tous un rôle en vue dans l’équipe comme Ruud Vormer bien sûr ou encore Noa Lang qui a un talent exceptionnel. Enfin, si les Brugeois sont arrivés là, c’est parce qu’ils ont très bien travaillé ces dernières années. Il faudra toutefois que les autres clubs du top comme Genk, Anderlecht, le Standard, la Gantoise et Charleroi progressent encore pour combler l’écart et empêcher ainsi le Club de Bruges de devenir le Bayern (Münich) de Belgique "

Les autres clubs doivent réagir pour empêcher Bruges de devenir le Bayern belge

Quand vous êtes devenu T2, il y a un an et demi, vous aviez le choix entre le Standard et le… Club de Bruges. Pourquoi avoir choisi de revenir en bord de Meuse ?

" La raison est simple : c’est MPH tout simplement. J’ai répondu à l’appel de Michel Preud’homme et du Standard, un club que j’avais connu en tant que joueur. Un choix que je n’ai pas regretté. Michel est un entraîneur que j’ai toujours apprécié et il m’a fait confiance. On l’a vu l’an dernier, j’avais carte blanche comme T2 avec un travail de futur T1. C’est vraiment lui qui m’a mis le pied à l’étrier et m’a donné envie de devenir coach. J’ai appris énormément à ses côtés. Je le vois aujourd’hui dans mon évolution et ma façon d’entraîner. Je dois beaucoup à Michel Preud’homme et je lui en serai toujours reconnaissant "

Vous auriez pu aussi porter le maillot brugeois en tant que joueur mais cela ne s’est jamais fait ?

" Non, jamais. Pourtant, j’aurais pu y aller 3 fois comme joueur mais ce sont les circonstances qui en ont décidé autrement. Luc Devroe m’avait contacté à l’époque une première fois. Ensuite, c’est Vincent Mannaert à deux reprises qui me voulait. Michel Preud’homme était d’ailleurs l’entraîneur du Club. Mais à chaque fois, il y a eu un truc qui s’est passé et le transfert a malheureusement échoué. C’est dommage mais c’est comme ça et de toute façon, c’est du passé et on ne refera pas l’histoire. Pour tout vous dire, en dehors des clubs dont j’ai porté le maillot, il y en a deux où j’aurais bien voulu jouer : c’est le Club de Bruges et Malines (j’adore ce stade) mais comme je vous l’ai dit, cela ne s’est pas fait et ma carrière de jouer est désormais derrière moi "

Vous n’éprouvez donc aucun regret ?

" Non, je n’ai absolument aucun regret. C’est comme ça et puis avec mes différents clubs, j’ai toujours marqué dans ce stade où j’ai probablement disputé les meilleurs matches de ma carrière. C’est certainement la raison pour laquelle, Bruges voulait me recruter (rires). J’espère que la tradition va se poursuivre et que ce déplacement va encore me porter chance maintenant que je suis devenu entraîneur…. "