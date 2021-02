Mbaye Leye avant de recevoir l'Antwerp : "Le Standard s'apprête à jouer huit finales de coupe"

Après avoir décroché sa qualification pour les 1/4 de finale de la coupe de Belgique, le Standard reçoit l’Antwerp, ce dimanche, dans le cadre de la 26ème journée de championnat. Une belle affiche entre deux candidats aux Play-Offs. Après des partages à Ostende et face à Louvain, entrecoupés d’un revers à Bruges, les Liégeois n’ont plus vraiment droit à l’erreur. Mbaye Leye, l’entraîneur du Standard est bien conscient de l’importance de l’enjeu.

►►► À lire aussi : Coupe de Belgique : Le Standard face au FC Bruges en 1/4, le G5 en force

Mbaye, l’accumulation des matches commence à peser dans les organismes, pourtant ce dimanche c’est un nouveau combat physique qui attend le Standard ?

"Oui, c’est vrai mais physiquement, le travail de Renaat Philippaerts (le préparateur physique du Standard) est excellent au niveau de la préparation. Les joueurs sont capables de répéter les efforts mais c’est sûr qu’il faut préserver les jeunes joueurs comme Michel-Ange Balikwisha, Abdoul Tapsoba ou encore Hugo Siquet. Ils ont reçu pas mal de temps de jeu ces dernières semaines et ont à chaque fois répondu présent. Ils sont jeunes mais ils doivent être bien gérés. Idem pour Joao Klauss qui s’est beaucoup dépensé, notamment à Courtrai. J’ai donc octroyé un peu de repos aux joueurs qui ont bénéficié d’un jour et demain de congé cette semaine afin de pouvoir un peu récupérer. C’était nécessaire, d’autant qu’il a fait très froid. Pour le match de ce dimanche, nous avons la chance d’avoir joué un jour plus tôt que l’Antwerp. Ce sera peut-être un avantage à ne pas négliger. De toute façon, nous devrons y aller à 100% et donner le maximum si nous voulons l’emporter. Ce sera pareil jusqu’au bout. Il reste 8 matches qui s’apparentent à 8 finales de coupe pour le Standard."

Pour affronter l’Antwerp, le Standard ne sera toutefois pas encore au complet ?

"Non, il nous manquera encore quelques joueurs pour ce match face aux Anversois. Selim Amallah est toujours indisponible, tout comme Arnaud Bodart qui n’est pas encore rétabli de sa blessure au quadriceps. Comme en coupe, à Courtrai, c’est donc Laurent Henkinet qui défendra donc les buts. Ce match vient également un peu trop tôt pour Collins Faye. En revanche, je vais récupérer Nicolas Gavory, qui a repris les entraînements jeudi, et Maxime Lestienne qui est aussi de retour depuis ce vendredi."

L’Antwerp est, selon vous, une équipe qui terminera à coup sûr dans le top 4 ?

"Non, je ne peux pas encore dire ça à l’heure actuelle. La seule équipe, au-dessus du lot, et assurée d’y être, c’est le Club de Bruges. Certes, les Anversois son bien partis pour se qualifier pour les Play-Offs 1 mais, comme je le disais, il reste 8 matches à jouer et pas mal de choses peuvent encore se passer. Personnellement, je mets en première ligne mon équipe et j’espère que le Standard sera dans ce top 4. Tant que mathématiquement c’est possible, nous devons y croire. Quand on regarde le classement, on peut dire que jusqu’à la 9ème place, toutes les équipes peuvent encore espérer atteindre les Play-Offs 1."

Quelles seront les clés du match de ce dimanche ?

"D’abord, il faudra être efficace. Plus en tout cas que le week-end dernier face à OHL. Il faudra profiter de la moindre occasion et ouvrir le score le plus rapidement possible. Cela permettra d’ouvrir un peu plus le jeu mais aussi de faire douter les Anversois. Malgré la défaite et l’élimination en coupe, j’ai vu que cette équipe anversoise était très bien organisée face à Bruges. L’Antwerp avait auparavant décroché une belle victoire au Beerschot lors du derby mais aussi la semaine précédente face à Waasland-Beveren. C’est une équipe très forte en reconversion, qui peut faire mal à n’importe qui. Il faudra donc être efficace avec des joueurs capables de faire la différence, notamment dans le un contre un, en éliminant un joueur de manière à créer des espaces. Ce sera très important à mes yeux."

Le joueur à suivre en particulier sera Didier Lamkel Zé ?

"Oui, c’est certain. Je pense que c’est l’arme principale de l’Antwerp avec Lior Refaelov, le soulier d’or. Je trouve que Didier Lamkel Zé est un joueur fantastique. Je parle ici de ses qualités footballistiques et pas de sa personnalité. D’ailleurs, je ne le connais pas personnellement mais quand je vois ses derniers matches, et même ceux de l’an dernier, c’est un joueur vraiment extraordinaire qui, vu ses qualités, pourrait lui aussi prétendre au soulier d’or, du moins s’il entrait dans les codes. Je pense que le danger viendra de lui mais aussi de Refaelov, voire des infiltrations de Peter Gerckens sans oublier Martin Hongla dans l’entrejeu. Cette équipe de l’Antwerp est aussi au top physiquement. Il faudra donc, je le répète, se montrer efficace tout en répondant présent dans les duels. C’est vraiment ce qui fera la différence dimanche."

L’Antwerp est donc une équipe dont tu te méfies ?

"Evidemment et avec Franky Vercauteren, cette équipe est encore plus réaliste. Elle est aussi très bien organisée mais elle est surtout imprévisible, à l’image, on l’a dit, de Didier Lamkel Zé qui, à lui seul, peut faire la différence. Il faudra donc être très concentrés et ne pas commettre d’erreurs face à cette équipe, sous peine de le payer cash."

Quand on regarde le calendrier, c’est un sacré programme qui attend le Standard ?

"Oui mais quand prétend vouloir faire partie du top 4, on se doit de prendre des points à l’extérieur mais aussi de gagner contre des concurrents directs. D’ailleurs, l’Antwerp que nous allons recevoir est clairement un de nos concurrents directs. Tous les matchs sont de toute façon à prendre au sérieux, même face à des équipes plus à notre portée comme lors des prochains déplacements à Zulte-Waregem ou à Mouscron. Le Standard sera, c’est certain, attendu de pied ferme chaque semaine. Et puis, plus haut, l’Antwerp, Genk et Anderlecht voudront tous jouer les play-offs 1 vu leur statut. Nous devrons donc répondre présent ce week-end si nous voulons prendre le dessus sur les Anversois et nous rapprocher encore un peu plus du top 4. C’est en tout cas un match à enjeu comme je les aime."