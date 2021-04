Mbaye Leye avant d'affronter la Gantoise : "Les Play-Offs 2, c'est le minimum syndical pour le Standard..."

Après la mini-trêve imposée par les matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022, le championnat reprend ses droits pour le Standard. Mbaye Leye a récupéré avec un certain soulagement ses deux derniers internationaux, Kostas Laifis et Gojko Cimirot, qui sont revenus sans la moindre blessure. Les Rouches, qui n’ont plus gagné en championnat depuis le 24 janvier, affrontent la Gantoise, ce dimanche, à Sclessin. Le coach sénégalais sait très bien que le Standard n'a plus droit à l’erreur s’il veut encore terminer dans le Top 8 et participer aux Play-offs 2. C’est aussi la meilleure façon, selon lui, de préparer la finale de Coupe de Belgique, programmée le 25 avril, face au Racing Genk.

Mbaye, durant cette trêve, vous étiez privés de 11 joueurs, partis avec leur équipe nationale, vous avez dû adapter vos entraînements. Ce qui a certainement dû poser quelques problèmes ?...

Je dois dire que c’était un peu particulier. Il a fallu mélanger un peu le plaisir et le travail. C’est-à-dire que nous avons mis sur pied des séances plus ludiques pour ceux qui ne sont pas partis en équipe nationale. On le sait bien, c’est toujours une période assez compliquée pour ceux qui restent. Il faut donc leur procurer un peu de plaisir avec des exercices plus amusants à faire même s’ils ont quand même beaucoup travaillé. On a d’ailleurs augmenté la charge et l’intensité des entraînements pour ceux qui ont moins joué les derniers matches afin de les aider à se remettre au niveau des autres sur le plan physique. Cela m’a aussi permis de découvrir quelques jeunes qui ont pu venir s’entraîner avec le noyau professionnel. De quoi avoir un aperçu du travail effectué par notre Académie...

Les Play-offs 1 sont désormais inaccessibles pour le Standard. Quelle importance attachez-vous aux trois derniers matches de championnat, à commencer par celui de ce dimanche face à la Gantoise ?

Ce sont évidemment des rencontres très importantes que nous allons jouer avant la finale de Coupe. Une finale qui est bien sûr dans la tête de tout le monde au Standard mais pour l’aborder dans les meilleures conditions, il faudra faire trois bons matches et si possible les remporter. En tout cas, les jouer avec une haute intensité pour être dans une bonne dynamique avant de disputer la finale. Ce match face à la Gantoise est donc crucial pour l’état d’esprit mais aussi pour espérer encore terminer parmi les huit premiers. Ce sera comme un match de Coupe. Je le compare à ceux joués contre le Club de Bruges ou à Eupen. Il faudra le gagner, un point c’est tout, pour avoir la chance de participer aux Play-Offs 2. Raison pour laquelle, je compare ce duel à un match de Coupe.

Une victoire qui ferait du bien, surtout que le Standard n’a plus gagné, en championnat, depuis la fin janvier ?

Exactement. Un succès nous ferait le plus grand bien et nous permettrait de stopper cette série de résultats négatifs. Ce qui est un peu paradoxal car hormis les résultats précisément, je suis satisfait du comportement de l’équipe et des prestations livrées par mes joueurs. Nous avons même disputé notre meilleur match à Genk, juste avant la trêve, et nous aurions mérité de l’emporter mais nous avons dû nous contenter d'un partage (2-2 pour rappel). J’espère que lors des prochains matches, nous allons afficher la régularité et l’efficacité qui nous ont fait défaut jusqu’à présent. Nous avons encore la chance de transformer une saison de m... en une saison acceptable mais pour cela, il faudra gagner la coupe et se hisser en Play-Offs 2. Il va donc falloir forcer le destin. Ce ne sera pas facile contre la Gantoise mais je pense qu’on peut le faire et on va le faire…

La Gantoise qui a souvent posé des problèmes au Standard ces dernières saisons ?

Effectivement. On l’a encore vu au match-aller où le Standard a pourtant rapidement mené au score avant d’être rejoint et finalement battu. En début de saison, n’oublions pas que Gand était cité comme le principal concurrent de Bruges pour le titre. Cette équipe possède énormément de qualités. Il y a du talent partout, dans chaque ligne, mais surtout sur le plan offensif avec des joueurs tels que Roman Yaremchuk, Laurent Depoître et Roman Bezus, bien alimentés par Vadis Odjidja et Sven Kums. Ce sont tous des joueurs capables de faire la différence. C’est une équipe qui joue normalement chaque année les Play-Offs 1. Ce match s’annonce donc très compliqué pour le Standard. On va devoir bien défendre et être efficaces devant en essayant de concrétiser nos occasions.

Hormis la Coupe, les Play-Offs 2 sont donc devenus prioritaires pour le Standard ?

Je vais dire que c’est le minimum syndical pour le Standard parce la finale de Coupe n’offre aucune garantie. Si nous perdons cette finale, on va se retrouver les mains vides et notre saison restera...merdique donc c’est vital pour le Standard de faire partie des Play-Offs 2. Le club a toujours terminé parmi les 10 premiers. Je l’ai déjà dit, je ne veux pas que cette équipe entre dans l’histoire du club avec le plus mauvais classement obtenu. De toute façon, ce ne serait pas digne du Standard mais je veux aussi terminer dans le Top 8 parce que cela nous laisserait encore une chance de pouvoir être européen si d’aventure nous ne parvenions pas à gagner la Coupe de Belgique. On va donc jouer le coup à fond. A nous de prendre nos responsabilités…

Terminer dans le Top 8 serait aussi un adjuvant pour renouveler votre contrat en vue de la saison prochaine ?

Oui mais c'est une question qui n'est pas encore sur la table. Quand j'ai signé au Standard, j'ai proposé de signer pour une durée de six mois, sans option. Je pense que c'est le travail qui sera payant. Chaque jour, je fais mon boulot du mieux possible et je pense que je le fais plutôt bien même si les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Cette fin de saison devrait permettre d'éclaircir plein de choses mais on verra pour la suite. Que ce soit avec moi ou avec un autre, le Standard doit rester au top et jouer au minimum les Play-Offs 1 chaque année mais vu les difficultés rencontrées cette saison, je répète que le bilan serait satisfaisant si on parvenait à participer aux Play-Offs 2 et à gagner la coupe...