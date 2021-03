Mbaye Leye, après la qualification du Standard en Coupe de Belgique : "Jouer à Eupen est tout sauf un bon tirage…"

Soulagé après la victoire du Standard face au Club de Bruges et la qualification pour les demi-finales, Mbaye Leye n’est pas du genre à tomber dans l’euphorie pour autant. Le Sénégalais attend avant toute chose une confirmation mais aussi une certaine régularité lors des prochains matches de championnat et… de coupe.

Match piège au Kehrweg

Si le tirage des demi-finales de la coupe de Belgique, effectué jeudi soir après la rencontre face à Bruges, a permis au Standard d’éviter les deux gros morceaux que sont Anderlecht et le Racing Genk, le coach liégeois ne se réjouit pas d’affronter l’AS Eupen en demi-finale : " Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas le meilleur tirage. Il n’y a d’ailleurs pas de bon tirage à ce stade de la compétition. Le meilleur tirage, c’est le match que tu gagnes, c’est tout. Mais ici, c’est surtout un match piège qui nous attend au Kehrweg. Au tour précédent, on avait tiré Bruges et tout le monde ou presque voyait le Standard éliminé. Ici, on hérite d’Eupen, et tout le monde nous voit déjà en finale. Aujourd’hui, si je peux faire la comparaison, l’équipe eupenois se trouve un peu dans la peau du Standard et nous, nous allons endosser le costume de Bruges avant le quart de finale. Donc, en allant au Kehrweg, on doit savoir que les Eupenois peuvent nous malmener, comme on l’a fait avec les Brugeois. On va tout faire pour que ça n’arrive pas. Il est donc important de garder les pieds sur terre, de travailler et de reproduire la même prestation que face au Club de Bruges ".

La finale, si proche mais encore si loin

Cette demi-finale face aux Pandas revêt également un intérêt particulier pour Mbaye Leye. Il a porté le maillot eupenois durant une saison et il sait pertinemment bien que le Standard sera attendu avec tous les honneurs au Kehrweg. " Le Standard a toujours éprouvé des difficultés à Eupen. Quand j’ai joué là-bas, le Standard avait souffert pour décrocher un point. Le match s’est terminé par un partage, 1-1. Je me souviens que j’avais même marqué le but pour Eupen. Je m’attends donc à un déplacement compliqué, d’autant que ce sera un match de coupe, pour une place en finale. Il ne nous restera plus qu’une rencontre après celle-là pour gagner le trophée. On va donc tout donner et j’espère vraiment voir une équipe du Standard aussi appliquée, solidaire et combative que celle qui a écarté Bruges au tour précédent ". Mbaye Leye espère aussi que le Kehrweg lui sourira autant qu’il y a quatre ans. En 2017, il avait déjà disputé une demi-finale de coupe dans ce stade, avec Zulte-Waregem. L’entraîneur du Standard en garde un bon souvenir puisqu’il avait écarté les Pandas, en inscrivant 2 buts, avant de s’imposer en finale (face à Ostende) et de décrocher ainsi sa 3ème coupe de Belgique en tant que joueur. L’histoire pourrait donc à nouveau se répéter même si l’équipe d’Eupen n’est plus tout à fait la même que celle que Mbaye Leye avait éliminée à l’époque…