Mbappé, Ronaldo, Kane : à une semaine de la fin du mercato, voici les dossiers brûlants qui doivent être finalisés

Le mercato estival 2021 touche à sa fin. Certains avaient prédit une édition calme, vu la crise du Covid-19 qui a poussé de nombreux clubs dans leurs retranchements, mais c'était sans compter sur les grosses machines anglaises, qui ont affolé les compteurs. Et puis il y a Lionel Messi, dont l'arrivée surréaliste au PSG restera le moment phare de cet été financier sur la planète foot. Mais à une semaine de la fin du mercato, peut-on imaginer que le marché s'emballe encore un peu plus ? Tour d'horizons des dossiers latents les plus chauds.