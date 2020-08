Mbappé prêt "à laisser son corps sur le terrain" pour gagner la finale

L'attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé s'est dit mardi prêt "à laisser (son) corps sur le terrain" pour gagner la finale de la Ligue des champions, dimanche à Lisbonne, malgré les stigmates de sa blessure à une cheville. On a réussi à créer un groupe, chacun connaît son importance et apporte sa pierre à l'édifice, a-t-il déclaré. Cela dépasse le stade du terrain, on fait beaucoup plus d'activités ensemble. Peut-être que pour certains c'est trop, mais je pense que c'est comme ça qu'on gagne. On a fait pareil en sélection, on a créé un groupe et c'est plus facile de courir pour un copain, de faire les sacrifices, quand vous l'appréciez. C'est valable dans le football et dans n'importe quel travail. Je pense que l'on a créé ça au PSG. Après, est-ce que cela va nous faire gagner? Je ne sais pas, mais cela va sûrement y contribuer."