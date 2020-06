Mbappé le plus précieux sur le marché des transferts, 5 Belges dans le top 100

L’observatoire du football (CIES) s’est penché sur les 100 joueurs avec les valeurs de transfert les plus élevées. Sans surprise, Kylian Mbappé occupe la tête du classement devant quatre Anglais : Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford. Romelu Lukaku, le belge le plus cher n’est que 29e. La crise due au Coronavirus impacte la valeur des joueurs mais on est loin (très loin dans certains cas) de la chute annoncée. Ainsi, seule la valeur des joueurs plus âgés ou dont le contrat expire bientôt (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba ou Paulo Dybala) a baissé fortement.

Malgré la pandémie du COVID-19, le numéro 1 incontesté reste Kylian Mbappé dont la valeur de transfert reste très haute : €259,2 millions d’euros. L’attaquant français est encore très jeune et son contrat avec Paris St-Germain n’échoue qu’en 2023.

Le jeune prodige canadien Alphonso Davies (19 ans) fait une entrée fracassante dans le top 10. Le latéral du Bayern Munich (9e, €133,5 M) est le plus jeune joueur du top 20. Il devance Erling Haland (15e, €107,3 M).

Avec une seule année de contrat restante et presque 33 ans, Lionel Messi (€100,1 M) rétrocède à la 21e place.

Cristiano Ronaldo, 35 ans, (€62,8 M, 70e) est le joueur le plus âgé du top 100.

À part Mbappé, sept autres footballeurs de Ligue 1 figurent dans le top 100 dont Marquinhos, Neymar Júnior ou encore Victor Osimhen. L’ex attaquant carolo, désormais au LOSC, occupe la 65e place (€64,3 M). Une très belle progression pour le nigérian recruté par les Dogues pour 12 millions d’euros l’été dernier. 11 mois plus tard, il possède quasiment la même valeur marchande… qu’Eden Hazard (€65,5 M, 62e) !