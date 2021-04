Mbappé "fatigué" d’être critiqué, Larqué lui conseille de changer de métier

Ce jeudi les Bleus ont assuré l’essentiel sur leur route vers le Qatar. L’équipe de France est allée s’imposer 0-1 en Bosnie grâce à un but d’Antoine Griezmann.

Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est confié au micro de nos confrères de RTL France. Le joueur du PSG est fatigué d’être au cœur des critiques : "Ça fatigue. Surtout quand tu joues dans un club de ton pays et que tu donnes tout pour ton équipe nationale. Au bout d’un moment ça fatigue".

A se demander si le jeune joueur de 22 ans ne regrette pas d’avoir signé au PSG : " C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici seulement pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je le savais en venant à Paris".

Un contexte pesant qui risque de jouer dans les futurs choix de carrière de Kylian Mbappé : "Bien sûr que ça joue. Mais il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien".

Une sortie médiatique qui a fait réagir Jean-Michel Larqué ex-joueur de foot et consultant. Il n’a pas été tendre avec l’attaquant de l’équipe de France, au micro de RMC : "Je pense que je moque comme de ma dernière chemise des états d’âme de Kylian Mbappé à la fin d’un match. Je me moque de savoir si ça l’agace d’être critiqué. Je sais que ça ne l’affecte pas quand on l’appelle régulièrement " le phénomène ". Là, ça ne l’affectait pas. Ce sont des raisonnements à deux balles. Il phosphore complètement le gamin.

L’ex-compère de Thierry Roland n’est pas d’accord avec Kylian Mbappé quand il dit que c’est plus compliqué pour un joueur français d’évoluer dans l’hexagone : "Comment un joueur qui évolue à l’étranger est moins critiqué lorsqu’il joue en équipe de France, qu’un joueur qui joue dans un club français ? Son interview intervient après deux matches très moyens et je suis gentil. Il fera ce qu’il veut, ce qu’il a le droit de faire, je m’en fous. Mais Si monsieur Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il n’est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu’il change de métier ! Il fait un métier public, qui lui permet de vivre de sa passion, c’est fabuleux. Et il ne supporte pas qu’on dise qu’il a été moyen, voire pas bon pendant deux matches ? Mais où va-t-on ?, a conclu Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC.