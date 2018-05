Mbappé et Bongongui se retrouvent en Coupe de France, 15 ans après leurs débuts à Bondy

Mardi, le Paris SG affronte Les Herbiers en finale de la Coupe de France. Le leader de la Ligue 1 affronte le onzième de National 1. Un match digne de la compétition, ou David affronte Goliath.

Ce match est l'occasion pour Kylian MBappé, 19 ans, attaquant au Paris SG et Rodrigue Bongongui, 25 ans, ailier droit des Herbiers de se retrouver sur la pelouse du Stade de France. Il y a 15 ans, les deux hommes jouaient dans le même club, l'AS Bondy, en Seine-Saint-Denis.

Sur le compte Instagram de la Fédération Française de Football, une photo des deux joueurs a été publiée. On y voit Kylian MBappé, en bas à droite vêtu d'une parka rouge, souriant et Bongongui, en bas à gauche, posés aux côtés d'entraîneurs et d'autres joueurs.

Dans une interview accordée à l'AFP, Rodrigue Bongongui se souvient du talent précoce d'MBappé "Avant chaque match, on regardait souvent les jeunes jouer, les poussins, les débutants. Et à ce moment-là, je pense qu'il était en poussin. Ce jour-là, un de mes meilleurs amis, qui est plus proche de lui, lui dit de venir faire la photo avec nous parce qu'il faisait partie de la famille. Dès tout petit il était très convoité".

Les hommes ne se sont pas reparlés depuis ce cliché. "On verra s'il se souvient de moi, parce qu'il était petit, mais bien sûr que j'aimerais échanger quelques petits mots avec lui et pourquoi pas nos maillots" déclare Bongongui.

Au bon souvenir de Bondy.