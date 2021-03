Felice Mazzu a réussi sa mission. L’ancien coach de Charleroi et Genk était venu à l’Union Saint Gilloise pour ramener l’USG en D1A après près de 50 ans d’attente. Et aussi pour se relancer personnellement après une aventure limbourgeoise décevante.

La victoire contre le RWDM (2-1) a été la dernière pierre d’un bel édifice. Avec 59 points sur 69 possibles, l’Union a décroché le titre indiscutable.

"C’est fantastique. C’est un groupe extraordinaire. On a senti qu’il y avait de la tension, des émotions. Ce n’est certainement pas notre meilleur match mais l’important est d’avoir réussi notre projet. J’ai demandé aux joueurs de se libérer parce que j’ai ressenti de la peur alors qu’il n’y en avait jamais eu cette saison. Et je pense que la peur inhibe les qualités. En deuxième mi-temps, on a trop cherché à conserver le score et pas assez à aller mettre ce troisième but", commente Mazzu au micro de la Pro League.



Le titre en poche, l’USG ne compte pas s’arrêter là "par honnêteté pour le championnat". "On va essayer de continuer à gagner parce qu’on a envie d’atteindre des records".



Troisième club le plus titré de l’histoire du championnat belge et géant de l’avant-guerre, l’Union est de retour au sommet du foot noir-jaune-rouge. "Après 48 ans, pour nos supporters, pour ceux qui aiment l’Union, c’est quelque chose de magnifique, c’est historique".



"Je ressens une grosse satisfaction, la fierté d’avoir fait le bon choix en venant ici", reprend le T1 Bruxellois. "La fierté de travailler avec un groupe extraordinaire qui a voulu gagner tous les matches et qui a tout donné même quand on a été moins bon dans le contenu. Je pense que c’est ce qui a fait la force de cette équipe."



Révélé sur le banc du White Star, guide de la progression de Charleroi, Felice Mazzu a connu une carrière linéaire qui l’a mené à Genk. Malheureusement pour lui, la gestion de l’après-titre a été compliquée et son aventure limbourgeoise a tourné court. "C’est de l’émotion comme toujours quand vous êtes champions. Comme je l’ai dit pendant la saison, il n’y a pas de revanche. La seule revanche elle est peut-être sur moi-même. Je suis content".