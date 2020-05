Materazzi révèle ce qu'il a dit à Zidane avant le 'coup de boule'

Alors qu’on approche de la séance des tirs au but, Zizou donne un coup de tête dans la poitrine du défenseur italien. L’arbitre principal n’a rien vu, mais après discussion avec le quatrième arbitre, il sort le carton rouge. Zidane, qui jouait là le dernier match de sa carrière, referme son histoire de joueur professionnel par une expulsion. Par une défaite aussi puisque la France sera battue par l’Italie dans la séance des tirs au but.

C’est l’un des épisodes les plus marquants de l’Histoire du football. Le 9 juillet 2006 à Berlin, finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Italie. Le match est tendu et disputé. Zinedine Zidane ouvre le score sur penalty après à peine sept minutes de jeu, Marco Materazzi lui répond en milieu de première période et égalise à 1-1. Ces deux-là vont se retrouver en toute fin de match.

"Je préfère ta sœur"

Que s’est-il passé entre les deux hommes sur le terrain ? 14 ans après les faits, Marco Materazzi a (enfin) donné une explication. Interrogé par un journaliste italien lors d’une vidéoconférence sur le réseau social Instagram, l’ex-défenseur a révélé les mots exacts qu’il avait formulés pour rendre fou Zizou. "Nous avions eu des contacts dans la surface de réparation. Il a failli marquer un but dans la première période de la prolongation et Gennaro Gattuso m’a demandé de le marquer de près. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon et il a mal réagi. Au troisième contact, j’ai froncé les sourcils. Il m’a dit qu’il me donnerait son maillot plus tard. J’ai répondu que je préférais sa sœur".

Dans le passé, Zidane avait également laissé entrevoir que sa sœur était au centre des 'débats philosophiques'. On image par contre que la déclaration de Materazzi ne reflète pas exactement la réalité. Pour en arriver à un tel geste, le joueur français a probablement entendu autre chose que "je préfère ta sœur".