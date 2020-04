Masque et distanciation sociale, indispensables à la reprise des sports collectifs ?

On le sait, avec l’annonce du déconfinement, la pratique de certains sports individuels sera de nouveau possible dès la semaine prochaine. En revanche, c’est toujours l’incertitude concernant les sports collectifs comme le football. Presque tous les championnats sont à l’arrêt mais dans certains pays on envisage déjà la reprise comme en Allemagne, voire en Espagne ou en Italie.

Parmi les recommandations des experts : le port du masque ou encore la distanciation sociale entre les sportifs. Des notions qui restent encore un peu floues en fonction des sports pratiqués. Pour Jean-François Kaux, Chef du service de médecine physique au CHU de Liège, ces mesures sont en tout cas indispensables pour pouvoir pratiquer des sports collectifs.

Un masque, mais lequel ?

La reprise de la Bundesliga, le championnat de football allemand, est envisagée dans les prochaines semaines mais les experts du ministère du Travail recommandent toutefois aux joueurs et aux arbitres de porter un masque. En Espagne et en Italie, le port du masque est également évoqué. Mais quel type de masque utiliser ?

"Actuellement, on considère que les masques dits chirurgicaux sont les plus efficaces mais il faut bien savoir qu’à partir du moment où ces masques sont humides, ils perdent toutes leurs propriétés de protection, précise le professeur Kaux. Or, les sports qui nécessitent une grande ventilation, comme la course à pied, ou qui occasionnent de grosses dépenses énergétiques vont faire transpirer les sportifs. Les masques chirurgicaux ou FFP2 risquent dès lors de perdre leur capacité de protection. Il faudrait donc trouver d’autres types de masques qui permettraient d’être efficaces dans des conditions d’humidité lors des activités sportives. En fait, n’importe quelle protection, même une écharpe ou un buff, devant la bouche et le nez, pourrait déjà limiter le risque de contamination. Cela dit, ce type de masque n’est pas aussi efficace qu’un masque chirurgical ou FFP2 mais ça permet malgré tout de faire une barrière devant les voies respiratoires et donc de réduire les risques de transmission".

Les masques sont toutefois plutôt destinés à des sports plus statiques, qui demandent une plus grande concentration. Le masque pourrait être idéal pour pratiquer la pétanque, le tir à l’arc ou à la carabine. Dans d’autres disciplines, le port du masque n’aura pas la même efficacité selon notre expert.

Distanciation sociale adaptée

Si le masque n’est donc pas la panacée pour pouvoir pratiquer le sport sans risque de contamination, le moyen le plus efficace reste le respect des distances entre les sportifs comme le souligne Jean-François Kaux : "Il faut savoir que ces distances, qu’on appelle la distanciation sociale dans la vie civile, doivent être adaptées aux activités physiques et sportives. Il y a une augmentation de la ventilation respiratoire mais les déplacements favorisent la propagation de micro gouttelettes. Pour la course à pied, il est donc recommandé de laisser une dizaine de mètres entre 2 personnes qui se suivent alors qu’en cyclisme, la distance préconisée est doublée, c’est-à-dire 20 mètres. Cela dépend aussi des conditions météo, du vent, etc…".

Si ces distances peuvent être appliquées dans certains sports, cela semble évidemment beaucoup plus compliqué pour la pratique du football . "Comme pour le judo ou d’autres sports de contacts rapprochés, cela risque en effet de poser certains problèmes. Les contacts en football vont privilégier l’échange de particules contaminées et donc le risque de transmission est beaucoup plus important".

Une reprise du football ? Prématuré !

Suite à ce constat, Jean-François Kaux n’est pas favorable à une reprise du football. En tout cas, pas avant la fin du mois d’août : "Il faut effectivement rester très prudent quant à une reprise précoce des sports de contacts comme le fooball. Je ne suis pas contre une préparation physique individuelle ou même en équipe, avec un respect des distanciations sociales adaptées aux sportifs. Par contre, je ne cautionne pas la reprise des entraînements avec contacts et encore moins des matches où les contacts sont inévitables en football. C’est prématuré pour le moment. Tout dépendra bien sûr du déconfinement mais selon moi, si les matches devaient malgré tout reprendre avant la fin du mois d'août, ils devront de toute façon se disputer à huis clos".