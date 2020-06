Malmenés par une rugueuse équipe kazakhe, les Diables n’en mènent pas large. A l’entracte, le score est vierge. Vierge de buts et surtout d’occasions franches. Georges Leekens, le sélectionneur de l’époque, décide de lancer un certain Marvin Ogunjimi. Première sélection pour le Genkois, en pleine bourre avec son club. Un baptême du feu qu’il honore de la plus belles des manières : en plantant un doublé plein d’opportunisme dans une victoire belge plus que...laborieuse.

Ses prêts suivants, au Beerschot et à Leuven , confirment la donne. Marvin Ogunjimi est en panne. En panne d’essence et surtout de la confiance qui lui avait permis de former un mirifique binôme avec Jelle Vossen à Genk. Bien déterminé à retarder l’enlisement d’une carrière qui commence tout doucement à patiner, Ogunjimi retente alors le grand saut en 2014.

Fer de lance d’une équipe de Genk propulsée vers le titre, déroutant joker d’une équipe nationale qui se cherche, on se dit alors que l’ascension de Marvin Ogunjimi ne fait que commencer. Et pourtant, la chute sera aussi brutale que l’éclosion ne fut foudroyante. En cause, une malchance chronique saupoudrée de choix de carrières parfois douteux.

Portrait : Marvin Ogunjimi, du rêve éveillé chez les Diables à l'anonymat thaïlandais - © ERIC LALMAND - BELGA

Direction la Norvège cette fois-ci, et le club de Stromgodset IF. Déjà bien loin des strass et paillettes et de l’illusoire nirvana connu chez les Diables. L’anonymat et l’abri des regards pour mieux se relancer.

Les débuts sont prometteurs, Ogunjimi retrouve son football au pays des Fjords. Mais parfois, quand un esprit fragile se remet à fonctionner, c’est le corps qui lâche. Lors d’une banale rencontre du premier tour qualificatif d’Europa League, le Belge se rompt les ligaments croisés. Longue indisponibilité et nouveau coup de massue.

A 29 ans, et enfin remis sur pied, Ogunjimi quitte l’Europe. Pour la première fois, certainement pas la dernière. Son 3e saut vers l’inconnu, certainement pas le dernier. Il file en direction de la Corée et du Suwon FC (10 matches, 3 buts). Ne parvenant pas à y faire son trou, il est prêté en...Thaïlande, au Ratchaburi FC (7 matches, 1 but).

Difficile de faire plus exotique et pourtant Ogunjimi va pousser le bouchon encore plus loin. A 30 ans, il revient en Europe et signe en Albanie. A 30 ans toujours, il s’envole pour le Kazakhstan et pour un ironique clin d'oeil du destin puisque c'est là qu'il avait réalisé les premiers de ses éphémères exploits avec les Diables. A 30 ans, encore et toujours, il revient à Maastricht. A 31 ans, il repart pour la Biélorussie. Ou pour le Vietnam quelques mois plus tard. Itinéraire effréné et effrayant d’un joueur qui avait tout pour réussir. Qu’on cataloguait, à tort, comme un nouveau pilier de l’équipe nationale. Et qui a finalement succombé aux sirènes de l’exotisme dans une course vaine pour relancer, saison après saison, une carrière et un corps chancelants.

Marvin Ogunjimi, c’est sept sélections et cinq buts en équipe nationale. Marvin Ogunjimi, c’est un titre de champion, brillamment glané avec Genk en 2011. Mais Marvin Ogunjimi c’est aussi 16 clubs différents, dans 10 championnats différents, en 14 ans de carrière.

Et Marvin Ogunjimi, c'est finalement cette envie de revenir en Belgique, d'abord au Lierse, puis au Patro Eisden en D2 amateurs, à l’aube de l’été 2019.

Pour se poser et mettre fin à cette harassante course contre la montre footballistique. Enfin, aurait-on envie d'ajouter.